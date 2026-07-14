Penktas pagal dydį Europoje Peipaus ežeras driekiasi prie Estijos rytinės sienos su Rusija. Kontrolinė linija eina per ežero vidurį.
Pratybos Rusijos pusėje vyko ketvirtadienį, liepos 9 d., o Policijos ir sienos apsaugos tarnyba teigė, kad apie jas nebuvo įspėta iš anksto.
Gynybos ministras Hanno Pevkuras laikraščiui „Postimees“ sakė, kad tokios pratybos ežere vyko pirmą kartą.
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„Tai tikrai nėra įprasta. Rusija Peipaus ežere ginklų anksčiau nenaudojo. Šiuo atžvilgiu tai yra kažkas naujo. Rusijos pajėgoms tikriausiai buvo pavesta treniruotis numušti jūrinius dronus“, – pirmadienį vakare sakė jis.
Ministro teigimu, Estija žino, kuri tarnyba ar padalinys organizavo pratybas, tačiau šios informacijos jis žiniasklaidai neatskleidė.
Vidaus reikalų ministras Igoris Taro leidiniui „Postimees“ sakė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokacinio pobūdžio ir kad egzistuoja aiškios taisyklės, kaip elgtis šioje teritorijoje.
„Paprastai žmonės karinėmis uniformomis neatsiranda prie sienos iš niekur nieko, kad surengtų kokias nors pratybas“, – sakė jis.
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Tačiau I. Taro taip pat pabrėžė, kad ne kiekvienam incidentui kitoje sienos pusėje reikėtų skirti labai daug dėmesio.
„Neturime priežasties nerimauti (...) Kiekvieną incidentą registruojame, atkreipiame į jį dėmesį ir darome savo išvadas“, – tikino ministras.
H. Pevkuras Estijos portalui „Delfi“ sakė nesutinkantis, kad tai buvo dar viena Rusijos provokacija.
„Veikiau tai yra sumaišties Rusijos valdžios struktūrų viduje atvejis“, – teigė Estijos gynybos ministras.
Kaip rašė ELTA, Estijos vyriausybė gegužės viduryje pranešė trims mėnesiams pratęsianti dalinį pasienio su Rusija punktų uždarymą. Toks sprendimas buvo priimtas metų pradžioje po pakartotinių Estijos sienos pažeidimų.
Nuo vasario mėnesio transporto priemonėms skirti Koidulos ir Luhamaos pasienio punktai pietryčių Estijoje naktimis yra uždaryti ir veikia tik nuo 7 iki 19 val. Estijos Vyriausybė pratęsė šiuos ribojimus iki rugpjūčio 31 d.
Be to, pasienio mieste Narvoje esantis pasienio punktas pėstiesiems „Narva-1“, anksčiau dirbęs nuo 7 iki 23 val., nuo birželio 15 d. dirba nuo 7 iki 19 val.
Kaip skelbta anksčiau, pastaraisiais metais incidentai Estijos ir Rusijos pasienyje padažnėjo.
2024 m. gegužės mėn. Rusijos pasienio apsaugos tarnyba iš Narvos upės pašalino daugiau keliolika plūduriuojančių demarkacinių plūdurų.
2025 m. rugsėjo mėn. trys Rusijos naikintuvai 12 minučių pažeidinėjo Estijos oro erdvę.
Spalio pradžioje Estija laikinai uždarė savo rytinės sienos dalį eismui vadinamajame Satsės bate, kai pasienio apsaugos pareigūnai Rusijos pusėje pastebėjo neįprastai didelį karinį dalinį, judantį Rusijos pusėje.
Satsės batas – tai nedidelė bato pavidalo Rusijos teritorija, įsiterpusio į Estiją, Ją kerta kilometro ilgio kelio ruožas, kuriuo estai naudojasi, kad išvengtų aplinkkelio. Estija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi septyni ginkluoti vyrai, stovintys kelyje. Tai sukėlė nerimą, nes priminė Rusijos „žaliuosius žmogeliukus“ – karius be skiriamųjų ženklų, pasirodžiusius Ukrainos Krymo pusiasalyje, kurį Rusija aneksavo 2014 metais.
Rusija ir Estija turi 294 km ilgio sieną. Ji yra Šengeno zonos ir NATO išorinės sienos dalis. Estijos ir Rusijos siena didžiąja dalimi eina per Peipaus ežerą ir Narvos upę. Sausumoje yra tik trys sienos perėjimo punktai – Narvoje, Luhamoje ir Koiduloje.
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