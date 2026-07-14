JAV didina spaudimą Kubai

Tarp minėtų subjektų yra „teritorinių pajėgų milicija“ – civilinė sukarinta organizacija, bei „Greitojo reagavimo brigados“ – į policiją panašios pajėgos. Į sąrašą taip pat įtraukta Kubos revoliucijos kovotojų sąjunga, kuri, anot JAV valstybės departamento, „stebi disidentus“. Sankcijos paveiks ir valstybines įmones, kurios importuoja degalus arba prekiauja kitomis svarbiomis prekėmis.
Vašingtono duomenimis, sankcijos taip pat pritaikytos Turizmo ministerijai. Turizmas daug metų buvo svarbus vyriausybės Havanoje pajamų šaltinis. Tačiau dėl JAV spaudimo lankytojų skaičiai sumažėjo. Daug viešbučių tinklų nutraukė savo veiklą saloje.
Virtinė sankcionuojamų įmonių turi ryšių su kariuomenės kontroliuojamu koncernu „Gaesa“, kuriam JAV jau anksčiau įvedė sankcijas. Šis pardavė savo turtą, kad išvengtų ekonominio spaudimo.
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Dėl JAV sankcijų Kubą patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų Sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų.