Iranas pasmerkė naujausią JAV atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės.
Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai JAV kariuomenė sekmadienį paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog ja siekiama toliau menkinti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje.
„Šios barbariškos atakos yra ne tik šiurkštus Jungtinių Tautų Chartijos pagrindinių principų pažeidimas (…) bet ir rimta grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui“, – teigiama Irano užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Nepaisant Irano teiginių apie uždarytą vandens kelią JAV patikino: laivyba Hormūzo sąsiauriu vyksta
Dėl jų „visos pastarųjų kelių mėnesių pastangos sumažinti įtampą ir įtvirtinti taiką Vakarų Azijos regione tapo beprasmės“, – priduriama pranešime.
„Atvirai kišdamasis į Irano procesą, kurio metu įgyvendinami būtini susitarimai Hormuzo sąsiauryje, JAV režimas taip pat lėmė nesaugumo atsinaujinimą Hormuzo sąsiauryje ir tarptautinės komercinės laivybos trikdžius“, – nurodė Teheranas.
Naujausia JAV salvė prasidėjo pirmadienio vidurnaktį, tinkle „X“ pranešė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) ir kartu pridūrė, kad prezidentas Donaldas Trumpas „nurodė surengti smūgius, jog Irano pajėgos būtų patrauktos atsakomybėn“.
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JAV kariuomenė kiek anksčiau paskelbė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kuria siekiama apriboti Teherano galimybes atakuoti komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje. Irano Revoliucinė gvardija savo ruožtu nurodė, kad smogė į JAV karinius taikinius ir bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
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