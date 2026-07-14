Karas Ukrainoje. Dronų nepakaks – Ukraina pradeda naują karo etapą

„Šiandien rusai vėl nušlavė nuo žemės grynai civilinius objektus – paprastus keleivinius autobusus Odesoje, paprastus daugiabučius namus Zaporižioje ir paprastą ligoninę Charkivoo srityje. Kiekviena šio karo, kurį Rusija veda prieš gyvenimą, diena tik įrodo, kad remti Ukrainą yra teisingas poelgis visais atžvilgiais – gynybos, politiniu ir tiesiog žmogiškuoju“, – pirmadienį „Telegram“ rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jis pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos oro gynybą, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes.
„Ir tai mato visas pasaulis. Jie mato, kad Ukrainai reikia daugiau oro gynybos, daugiau žmonių gyvybių apsaugos, ir kad Rusijos valdžia dėl šio karo pakvaišo ir visiškai neracionaliai atsisako jį baigti“, – tikino V. Zelenskis.
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Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad spaudimas Rusijai turi duoti rezultatų.
„Naujos sankcijos agresorei, nauji paramos paketai Ukrainai, nauji projektai – tokie kaip mūsų Europos priešraketinė iniciatyva FREYA – visa tai turi duoti rezultatų. Ačiū visiems, kurie padeda. Artimiausioje ateityje vyks susitikimai ir derybos, kurios turi sustiprinti mūsų gynybą“, – teigė V. Zelenskis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, naktį Rusijos kariai atakavo Zaporižią, sužeisdami šešis žmones ir apgadindami daugiabučius namus bei ligoninę.
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Odesos mieste liepos 13 d. ryte dėl Rusijos atakos buvo apgadinta autobusų stotis. Užsidegė autobusai, keturi žmonės buvo sužeisti.
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