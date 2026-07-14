Latvija perspėjo dėl V. Putino kėslų: rizika išaugs rugsėjį

Latvijos žvalgybos tarnyba pabrėžė, kad galimas Rusijos prezidento sprendimas dėl pakartotinės mobilizacijos būtinybės pirmiausia priklausys nuo karinių poreikių Ukrainoje, su kuria Rusija kariauja jau penktus metus, ir vidaus politinių aplinkybių.
SAB teigimu, priimdamas sprendimus, kurie gali neigiamai paveikti vidaus politinį stabilumą, pavyzdžiui, dėl mobilizacijos, Kremlius įvertina esamą padėtį, visuomenės nuotaikas ir sprendimo pasekmes. Visa tai, pasak SAB, gali turėti įtakos sprendimo priėmimo laikui ir formai.
SAB vertinimu, tikimybė, kad Rusijoje bus paskelbta pakartotinė mobilizacija dar iki šį rugsėjį numatytų Valstybės Dūmos rinkimų, yra labai maža, tačiau po rinkimų mobilizacijos ji padidės.
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SAB pabrėžė, kad Rusija, net ir nepaskelbdama pakartotinės mobilizacijos, toliau slapta verbuos karui reikalingus karius.
Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis birželio pradžioje atvirame laiške Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui pasiūlė susitikti asmeniškai ir aptarti karo pabaigą.
V. Zelenskis tikino, kad Ukraina yra pasirengusi tiesioginėms abiejų šalių vadovų deryboms.
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Laiške Ukrainos prezidentas taip pat teigė, kad „karas Rusijoje sukelia vis daugiau neigiamų emocijų“, nes rusams nepatinka „mūsų dronai ir raketos“, benzino trūkumas, nuolatiniai apribojimai ir planas skelbti mobilizaciją.
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