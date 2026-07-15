Afrikoje įsikūrę Rusijos samdiniai įsisiautėjo: karo verslo neužteko

Tramadolis yra sintetinis opioidas, skiriamas skausmui malšinti. Vartojamas didelėmis dozėmis jis veikia kaip stimuliatorius – būtent dėl to, kaip pažymi dienraštis, jis vadinamas „vargšų kokainu“.
Standartinė medicininė dozė yra nuo 50 iki 100 miligramų, tačiau visoje Centrinės Afrikos Respublikoje parduotuvėse ir turguose galima laisvai nusipirkti ir 200 miligramų ar didesnės dozės tablečių.
Kaip praneša „The Wall Street Journal“, šis narkotikas gaminamas Indijoje, gabenamas į Kongo Demokratinę Respubliką, o vėliau Ubangio upe plukdomas į Centrinės Afrikos Respubliką, kur jo platinimą kontroliuoja grupuotės „Wagner“ samdiniai.
Kalnakasiai perka tramadolį, kad galėtų valandų valandas dirbti aukso kasyklose, kurias taip pat kontroliuoja „Wagneris“. Jį vartoja ir kovotojai, kuriems jis suteikia drąsos ir agresyvumo.
„The Wall Street Journal“ remdamasis Upsalos universiteto duomenimis praneša, kad tramadolio vartojimas Centrinės Afrikos Respublikoje padidėjo tuo metu, kai beveik 20 procentų išaugo žuvusiųjų kovose dėl šalies mineralų turtingų regionų kontrolės skaičius, pernai pasiekęs apie 500.
Anot leidinio, šis verslas po kelerius metus trukusių nesėkmių suteikė grupuotei „Wagner“ naują postūmį, ne tik aprūpindamas ją pajamų šaltiniu, bet ir padėdamas išlaikyti aukso kasybos veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje, iš kurios, Ženevoje įsikūrusio analitinio centro „Global Initiative Against Transnational Organized Crime“ skaičiavimais, „Wagner“ neteisėtai eksportuodama auksą per metus uždirba 180 mln. JAV dolerių.
Pasak „The Wall Street Journal“, Centrinės Afrikos Respublikoje tebėra iki 500 grupuotės „Wagner“ samdinių, o ten esantiems veteranams dabar vadovauja Jevgenijaus Prigožino sūnus Pavelas.
Po 2023 m. įvykusio samdinių maišto ir J. Prigožino mirties ši privati karinė kompanija buvo oficialiai išformuota, o jos operacijos Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, kaip pranešta, buvo perduotos Rusijos gynybos ministerijai. Tačiau 2024 m. vasarą transliuotojo BBC rusų tarnyba pranešė, kad „Wagner“ Centrinės Afrikos Respublikoje veikia kaip veikusi.