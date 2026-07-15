Karas Irane. JAV surengė naujus smūgius prieš Iraną ir atnaujino jūrų blokadą

JAV antradienio rytą inicijavo naują smūgių salvę prieš Iraną, o tai yra nauja eskalacija atsinaujinus karo veiksmams, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas.
„Šiąnakt labai smarkiai jiems smogsime, smarkiai smogsime ir rytoj“, – pirmadienį konservatyviam radijo laidų vedėjui Hugh Hewittui sakė D. Trumpas.
Tvyrant nuogąstavimams dėl konflikto atsinaujinimo, naftos kainos šovė į viršų daugiau kaip 9 proc.
Įtūžęs D. Trumpas nežada taikstytis su Irano veiksmais: žada atsaką
JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) paskelbė, kad smūgiai prasidėjo 23.45 val. Lietuvos laiku. Tai buvo jau trečia iš eilės atakų naktis.
„Šie smūgiai ir toliau vers Irano pajėgas mokėti didelę kainą ir menkins jų galimybes pulti nekaltus civilius bei komercinę laivybą Hormuzo sąsiauryje“, – teigė CENTCOM.
Antradienio rytą Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pranešė, kad Iranas šiame gyvybiškai svarbiame vandens kelyje atakavo du laivus, vienas įgulos narys žuvo, o dar aštuoni buvo sužeisti.
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„Gynybos ministerija praneša, kad į nacionalinius tanklaivius „Mombasa“ ir „Al Bahiyah“ buvo nukreiptos dvi Irano kruizinės raketos, kai jie plaukė pietiniu Hormuzo sąsiaurio laivybos keliu Omano teritoriniuose vandenyse“, – tinkle „X“ parašė JAE gynybos ministerija.
Informacija apie šią ataką pasirodė po to, kai Irano Revoliucinė gvardija pirmadienį paskelbė apie naujus smūgius prieš Bahreiną, Jordaniją, Kuveitą ir Omaną.
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