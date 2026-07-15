Atsakydama į dronų atakas Rusija smūgiuos Ukrainai vis didesniu mastu, pareiškė Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas.
„Kad ir kur jie bandytų surengti atakas Rusijos teritorijoje, mes atsakysime tuo pačiu, tik kelis kartus galingiau. Priešas tai pajus. Tikiuosi, jau jaučia“, – išrėžė V. Putinas.
Rusijos vadovas pripažino, kad Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms sukėlė degalų tiekimo sutrikimų Rusijoje.
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„Taip, jie mums, kaip sakoma, šiuo metu kelia tam tikrų problemų su naftos produktais“, – pažymėjo jis, tačiau tikino, kad padėtis palaipsniui taisysis, nes šalies energetikos pagrindas esą yra „labai galingas ir patikimas“.
V. Putinas pranešė, kad Rusija kuria degalų tiekimo į Krymą sistemą, kurią, jo žodžiais, „bus labai sunku palaužti“. Tačiau jis nepateikė detalių ir nepatikslino, kada ji pradės veikti.
Degalų tiekimo sutrikimai Rusijoje prasidėjo pavasario pabaigoje dėl sustiprėjusių Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms ir naftos infrastruktūros objektams.
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Oficialūs apribojimai dėl benzino pardavimo vienam pirkėjui buvo įvesti daugiau nei 40 regionų, o likusiuose pranešama apie tiekimo sutrikimus, uždarytas ir tuščias degalines. Taip pat staigiai šoktelėjo degalų kainos.
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