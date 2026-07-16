Karas Irane. D. Trumpui papylus naujų grasinimų – dar daugiau JAV smūgių

Irano Revoliucinė gvardija trečiadienį pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės Valstijos nutrauks „agresijos veiksmus“, ir tuo pačiu perspėjo, jog taikiniais gali tapti ir kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai.
Vasario pabaigoje prasidėjusios Jungtinių Valstijų ir Irano kovos sutrikdė energijos tiekimą per Hormuzo sąsiaurį – svarbų naftos ir dujų krovinių tranzito maršrutą iš Persijos įlankos.
Remiantis Irano valstybinės televizijos IRIB pranešimais, Revoliucinė gvardija (IRGC) nurodė, kad po Amerikos smūgių Irano teritorijoje surengė atakas prieš JAV karinius objektus Bahreine ir Kuveite.
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„Priešas turėtų žinoti, kad dabar, kai jo jūrų užpuolikai užblokavo Indijos vandenyno maršrutą, kuriuo į pasaulį eksportuojama nafta ir dujos, taip sukeldami pavojų Amerikos ekonominių konkurentų interesams, jie taip pat turėtų tikėtis, jog bus uždaryti ir kiti naftos ir dujų eksporto maršrutai, kurie tarnauja Jungtinių Valstijų ir jų sąjungininkų interesams“, – sakoma pranešime.
Gvardiečiai nepaaiškino, kurie maršrutai gali būti paveikti.
„Naftos ir dujų eksportas iš regiono bus arba prieinamas visiems, arba niekam“, – pridūrė gvardiečiai.
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JAV pareigūnai anksčiau atmetė Irano teiginius, kad Teheranas gali kontroliuoti laivybą sąsiauryje, ir primygtinai tvirtino, jog tarptautiniai laivybos maršrutai lieka atviri.
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