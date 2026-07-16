Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis perspėjo, kad Rusija galbūt rengia vadinamąją „netikros vėliavos“ operaciją naudojant Ukrainos dronus, praneša leidinys „Ukrainska Pravda“, remdamasis „Polsat News“.
Lankydamasis JAV, R. Sikorskis patvirtino, kad Lenkija tikisi tokios Rusijos provokacijos, ir kartu pridūrė, jog Ukrainos dronai gali atlikti svarbų vaidmenį.
„(Rusijos prezidentas Vladimiras – ELTA) Putinas maždaug prieš mėnesį netgi pasakė kažką panašaus. Jis teigė: „Jei mus užpuls NATO šalis narė, mes atsakysime“. Todėl įtariame, kad jis planuoja panaudoti Ukrainos dronus NATO šaliai narei arba Rusijai užpulti ir tada atsakyti į tokį išpuolį“, – tvirtino Lenkijos diplomatijos vadovas.
Užsiminė apie skaudžiausią Ukrainos vietą: vienoje pusėje situacija komplikuojasi
Ministras pridūrė, kad Kremliaus šeimininkas gali imtis tokių veiksmų, „kol jis yra beviltiškoje padėtyje ir pralaimi“.
„Tokie režimai visada taip elgiasi. Prisimenu 1939 m. Glivicės provokaciją, kai Abvero agentai, persirengę Lenkijos kariais, užėmė radijo stotis tuometinio Reicho teritorijoje. Mūsų žinia Vladimirui Putinui skamba taip: žinome, ką planuojate, nedarykite to“, – akcentavo R. Sikorskis.
Anksčiau buvo pranešta, kad Jungtinės Valstijos tariamai perdavė Varšuvai perspėjimą, jog Maskva svarsto galimybę surengti ginkluotą provokaciją prieš Lenkiją, siekdama „išbandyti NATO ryžtą“.
Susiję straipsniai
Tuo metu Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius nurodė, kad Kremlius gali bandyti netiesiogiai ištestuoti NATO 5-ojo straipsnio reagavimo mechanizmus. Todėl, pasak jo, valstybės turi būti itin gerai pasiruošusios galimiems sabotažo ar hibridinių išpuolių atvejams.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių