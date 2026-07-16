Teigiama, kad Rusija vienu metu susiduria su keliomis rimtomis problemomis. Fronto linija beveik nesikeičia, nepaisant milžiniškų Rusijos kariuomenės žmogiškųjų nuostolių.
Okupuotas Krymas vis dažniau patiria Ukrainos smūgius, Rusijos ekonomika jaučia didelės infliacijos, brangių paskolų ir degalų krizės padarinius.
Tuo metu Ukrainos tolimojo nuotolio atakos vis dažniau smogia ir strategiškai svarbiems objektams Rusijos teritorijoje.
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Papildomu iššūkiu Kremliui tapo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sprendimas leisti Ukrainoje pagal licenciją gaminti „Patriot“ oro gynybos sistemas.
Nors šio projekto įgyvendinimas užtruks, ekspertai mano, kad jis keičia ilgalaikę karo perspektyvą. „Licencinė gamyba nepakeis dangaus virš Kyjivo šiąnakt. Tačiau toks sprendimas jį pakeis kitais metais“, – pastebima publikacijoje.
Būtent dėl šios priežasties Rusija artimiausiais mėnesiais gali siekti maksimaliai padidinti spaudimą Ukrainai.
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„Neewsweek“ teigimu, tai apimtų plataus masto raketų ir bepiločių orlaivių atakas, tęsiamas puolamąsias operacijas mažomis šturmo grupėmis Donecko srityje.
Rusija gali pradėti ir diplomatinį spaudimą, kuriuo būtų siekiama priversti Ukrainą pradėti derybas Kremliui palankiomis sąlygomis dar prieš reikšmingai sustiprėjant Ukrainos oro gynybos ir smogiamiesiems pajėgumams.
Ypatingas dėmesys skiriamas masinėms Rusijos oro atakoms. Jo nuomone, Kremlius jas naudoja ne tik infrastruktūrai naikinti, bet ir kaip politinio spaudimo priemonę Ukrainai bei jos sąjungininkams.
Kartu Ukraina vis sėkmingiau vykdo tolimojo nuotolio smūgių kampaniją Rusijos teritorijoje. Vakarų analitinių centrų duomenimis, šios atakos jau sukelia rimtų problemų Rusijos logistikai, degalų infrastruktūrai ir okupacinių pajėgų aprūpinimui.
Kremlius informacinę ir diplomatinę kovą laiko ne mažiau svarbia. Leidinys pažymi, kad Maskva reguliariai skelbia apie tariamą Ukrainos miestų užėmimą net ir tada, kai tam nėra patvirtinimo.
Analitikų teigimu, tokiais pareiškimais siekiama sudaryti įspūdį, kad Rusijos pergalė yra neišvengiama, ir sustiprinti Kremliaus derybines pozicijas.
„Neewsweek“ publikacijoje teigiama, kad Kremlius lenktyniauja su laiku.
Pasak autoriaus, pagrindinis V. Putino tikslas nebėra greita karinė pergalė, o įtikinti Ukrainą ir jos partnerius sutikti su Rusijai palankiomis sąlygomis dar prieš tai, kai nauji Ukrainos gynybos pajėgumai pakeis padėtį mūšio lauke.
„V. Putino viltis nėra ta, kad Rusija gali ryžtingai laimėti šį karą. Jo viltis – įtikinti Ukrainą ir jos partnerius patikėti, kad jie jau jį pralaimėjo“, – teigiama publikacijoje.
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