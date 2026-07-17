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Karas Irane. JAV naktį ir vėl atakavo Iraną: pranešama apie smūgius tiltams ir oro uostui

2026 m. liepos 17 d. 07:16
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​​​​​
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Jungtinės Valstijos trečiadienį surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybes kelti grėsmę laivybai Hormuzo sąsiauryje, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo.
JAV Centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai prasidėjo 22 val. Lietuvos laiku ir buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamus siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią.
JAV kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.

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Centrinė vadavietė pažymėjo, kad su Kiurasao vėliava plaukiojantis laivas „M/T Belma“ buvo sustabdytas, kai orlaivis į jo kaminą paleido raketas „Hellfire“.
„Laivas nebeplaukia į Iraną“, – tinkle „X“ tvirtino vadavietė.
Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimus keliuose miestuose, įskaitant Bandare Abasą, Raską ir Čabacharą.
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Ankstesniuose pranešimuose taip pat buvo minimi sprogimai aplink pietines vietas, įskaitant Kešmą ir Bandare Chomeinį, o valstybinė žiniasklaida vėliau skelbė, kad nauji JAV smūgiai buvo nukreipti į Bušehrą, kuriame įsikūrusi Irano vienintelė civilinė atominė elektrinė.
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