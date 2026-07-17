Ukrainos naujienų portalas „Kyiv Independent“ išsiaiškino, kad licencijos Ukrainai pačiai gaminti „Patriot“ raketas klausimas jau peržengė vien politinių pareiškimų ribą. Pasak žiniasklaidos, JAV jau pradėjo procesą, kad planas būtų įgyvendintas.
Pabrėžiama, kad licencijos Ukrainai perdavimui pritaria ir „Patriot“ raketas gaminanti JAV gynybos bendrovė „Lockheed Martin“.
Pasak Ukrainos pareigūno, procesas neturėtų užtrukti kelis mėnesius, kaip buvo anksčiau spėliojama.
Ši žinia pasirodė po to, kai liepos 8 dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė suteiksiantis Ukrainai jos seniai keltą prašymą – leidimą pačiai gaminti amerikietiškas „Patriot“ raketas.
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„Patriot“ sistemos atliko itin svarbų vaidmenį ginant Ukrainos dangų nuo Rusijos balistinių raketų, tačiau perėmimo raketų atsargos senka, nes JAV gamintojai nespėja patenkinti nei augančio Rusijos smūgių skaičiaus, nei poreikio, kurį lemia karas Irane.
Gamindama perėmimo raketas pati, Ukraina galėtų augančius savo gynybos pramonės pajėgumus nukreipti tiesiai į gamybą ir kartu sumažinti priklausomybę nuo JAV gamintojų tiekiamo kiekio.
Be JAV, licencijas gaminti „Patriot“ perėmimo raketas šiuo metu turi Japonija ir Vokietija.
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