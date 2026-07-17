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Kitais metais Estija sulauks papildomų 400 britų karių

2026 m. liepos 17 d. 11:04
Pagal naują gynybos susitarimą Jungtinė Karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną.
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Nuo 2027 m. balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1,2 tūkst.
„Stipriname savo pajėgų dislokavimą Estijoje, siekdami apginti NATO teritoriją ir atgrasyti Rusiją nuo agresijos“, – ketvirtadienį sakė Jungtinės Karalystės gynybos ministras Danas Jarvisas.
Pagal susitarimą, kurį ketvirtadienį Taline D. Jarvisas pasirašė su kolega Estijoje Hanno Pevkuru, britų pajėgos Estijoje bus pertvarkytos iš šarvuotų kovinių grupių į manevringesnes mobiliąsias prieššarvuotines pajėgas (MAAF).

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Jos bus aprūpintos manevringesnėmis transporto priemonėmis, pažangia ginkluote ir aukštųjų technologijų dronais, specialiai sukurtais veikti Estijoje.
„(Šis susitarimas – ELTA) atspindi šiuolaikinio karo realijas ir parodo, kaip modernizuojame savo pajėgas, kad galėtume atremti mums kylančias grėsmes“, – teigė D. Jarvisas.
Naujasis dalinys taip galės naudotis Jungtinės Karalystės įranga ir šaudmenimis, kurie šiuo metu yra perkeliami į pozicijas Estijoje.
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Estijos gynybos ministras tikino, kad išankstinis atsargų dislokavimas sudarys sąlygas britų kariams „žymiai greičiau reaguoti krizinėje situacijoje“.
Abi šalys taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje.
Jungtinės Karalystės kariai Estijoje dislokuojami nuo 2016 m. pagal operaciją „Cabrit“, kuria įgyvendinami šalies įsipareigojimai NATO.
Jungtinė KaralystėEstija

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