Rusijoje dėl V. Zelenskio sprendimo kyla šampano taurės: „Dabar viskas turėtų tapti lengviau“

M. Fedorovas buvo laikomas žmogumi, sumažinusiu biurokratiją ir sustiprinusiu bepiločių orlaivių naudojimą kare prieš Rusiją. Kremliui palankių tinklaraštininkų manymu, šie pokyčiai bus naudingi Maskvai.
M. Fedorovas buvo atleistas ketvirtadienį, poste išdirbęs vos šešis mėnesius. Jo atleidimas sukėlė retus protestus Kyjive ir kituose Ukrainos miestuose.
Ukraina smarkiai suintensyvino smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai ir karinei logistikai, taikydamasi į svarbiausius Maskvos karo mašinos elementus.
Po M. Fedorovo atleidimo – protestai ir V. Zelenskio siūlymas: buvęs gynybos ministras jo nepriėmė
Kremliui palankūs kariniai tinklaraštininkai M. Fedorovą pavadino „pernelyg protingu ir veiksmingu priešu“, teigdami, kad jo pašalinimas gerokai palengvins Rusijos kariuomenės kovą su Ukraina.
„Apskritai labai gerai, kad V. Zelenskis pašalino jį iš kariuomenės vadovybės. Dabar viskas turėtų tapti lengviau“, – socialiniuose tinkluose rašė Rusijos karinis komentatorius Aleksejus Živovas.
„Tai, kad V. Zelenskis pašalino tokį produktyvų ir Rusijai pavojingą veikėją iš vadovaujančių pareigų, Maskvai yra labai naudinga, ypač turint omenyje, kad jo atsistatydinimas greičiausiai sukels ir M. Fedorovo komandos valymą Ukrainos gynybos ministerijoje“, – teigė karą palaikantis „Telegram“ kanalas „Informant“, turintis 94 tūkst. prenumeratorių.
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Karinis tinklaraštininkas Sviatoslavas Golikovas pareiškė, kad „M. Fedorovo komandos pasiekimai“ Ukrainos gynybos ministerijoje turėjo „reikšmingą poveikį“ Rusijos ginkluotosioms pajėgoms.
„Telegram“ kanalas „Voenny Osvedomitel“ („Karinis informatorius“ – liet.), turintis 612 tūkst. sekėjų, priminė, kad M. Fedorovas buvo atsakingas už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų skaitmenizacijos plėtrą ir bepiločių orlaivių naudojimo vystymą.
Kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, tuometinis Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministras M. Fedorovas kreipėsi į „SpaceX“ savininką Eloną Muską, prašydamas šalyje įjungti palydovinio interneto paslaugą „Starlink“.
Šiuo metu Ukrainos kariuomenė naudoja dešimtis tūkstančių „Starlink“ terminalų, o vadai juos vadina gyvybiškai svarbia mūšio lauko ryšių priemone. Šiais metais M. Fedorovas taip pat bendradarbiavo su „Starlink“, siekdamas užkirsti kelią neteisėtam sistemos naudojimui Rusijoje.
„Labiau tikėtina, kad jo atleidimas bus naudingas Rusijai“, – rašė „Voenny Osvedomitel“.
Politikos analitikas Dmitrijus Tsybakovas karą palaikančiam „Telegram“ kanalui „Voenkor Kotenok“, turinčiam daugiau kaip 316 tūkst. sekėjų, sakė, kad „M. Fedorovas yra vienintelis iš karo meto civilių ministrų, kuriam pavyko apčiuopiamai paveikti realių kovinių veiksmų eigą“.
„Be abejonės, V. Zelenskis ir jo aplinka tai suprato kaip 2022–2023 m. situacijos pasikartojimą, kai iniciatyvos perėmimas mūšio lauke iš karto paskatino tuometinio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno prezidentines ambicijas“, – teigė jis.
„Dabar V. Zelenskis nekartoja ankstesnių klaidų ir pašalina potencialų varžovą“, – pridūrė D. Tsybakovas.
Ketvirtadienį V. Zelenskis pareiškė, kad vis dar svarsto, ką paskirti M. Fedorovo įpėdiniu, ir pridūrė, kad kadenciją baigiantis vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka yra tik vienas iš svarstomų kandidatų.
Kalbėdamas su žurnalistais Kyjive, M. Fedorovas sakė atsisakęs V. Zelenskio pasiūlymo tapti jo patarėju. Jis taip pat apkaltino Ukrainos kariuomenės vadą Oleksandrą Syrskį blokuojant ministerijos iniciatyvas ir nesprendžiant problemų tiesiogiai.
„Užuot ieškojęs būdų, kaip nugalėti Rusiją, jis išmoko, kaip suskaldyti šalį“, – sakė M. Fedorovas, turėdamas omenyje griežtą O. Syrskio vadovavimo stilių, kuris, kai kurių karių teigimu, lemia didelius karių nuostolius.
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