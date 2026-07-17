„Tai labai demoralizuoja“, – taip į Ukrainos gynybos ministro Mychailo Fedorovo atleidimą sureagavo buvęs karys Bohdanas, dalyvavęs proteste Kyjive.
Leidinys „Kyiv Independent“ kalbino žmones, susirinkusius prie Ivano Franko vardu pavadinto teatro Kyjive, esančio netoli vyriausybės kvartalo.
„Žmonės tikėjosi, kad prasidės reformos, kad pagaliau viskas ims keistis į gerąją pusę. Pokyčiai jau buvo prasidėję. Dabar atrodo, kad viskas grįžta prie senosios tvarkos“, – 29 metų vyras sakė leidiniui „Kyiv Independent“.
Juoda katė tarp atleisto M. Fedorovo ir O. Syrskio: V. Zelenskis pabrėžė naujojo gynybos ministro pranašumą
Volodymyro Zelenskio sprendimas diena anksčiau atleisti M. Fedorovą sukėlė pasipiktinimą visoje Ukrainos visuomenėje, tačiau stipriausiai jis buvo juntamas tarp kariuomenėje tarnaujančių žmonių.
„Buvau velniškai šokiruotas“, – sakė Bohdanas, prisimindamas akimirką, kai sužinojo naujieną.
Proteste dalyvavę buvę ir tarnaujantys kariai akcentavo pažangą bepiločių orlaivių įsigijimo, skaitmeninių ryšių, personalo reformų, kovos su korupcija srityse bei perėjimą nuo, jų žodžiais, sovietinio vadovavimo stiliaus.
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Visi pašnekovai prašė juos įvardyti tik vardu arba šaukiniu.
„Tarnauju nuo pat plataus masto invazijos pradžios.Mačiau, kokia buvo mūsų kariuomenė, kai jai vadovavo (buvęs vyriausiasis vadas Valerijus – red. past.) Zalužnas.
Kai jį pakeitė (dabartinis vyriausiasis vadas – red. past.) Oleksandras Syrskis, skirtumą pajutome jau po dviejų ar trijų mėnesių“, – dėstė 37 metų bepiločių orlaivių padalinyje tarnaujantis Dmytro, atsisakęs nurodyti savo brigadą.
„Sugrįžo „mėsmalės“ taktika ir senasis sovietinis mąstymas“, – pridūrė jis.
Pasak Dmytro, M. Fedorovo paskyrimas buvo pirmasis rimtas bandymas pakeisti šią praktiką.
„Visi matė reformas. Daugelis bandė joms trukdyti, bet jis privertė jas veikti. Rezultatai akivaizdūs“, – dėstė jis.
Dmytro gyrė M. Fedorovą už ilgai lauktą karo tarnybos reformų paketą.
Reformos metu buvo įvestos naujos sutartys, supaprastintas karių grįžimas po savavališko pasišalinimo iš tarnybos, taip pat kai kuriais atvejais palengvintas perėjimas į kitus karinius dalinius.
„Buvau pateikęs beveik dvidešimt prašymų perkelti mane į kitą dalinį, tačiau visi jie buvo atmesti. Ši reforma pagaliau suteikė galimybę pereiti į dalinį, į kurį norėjau patekti jau metus“, – dėstė Dmytro.
„Dėl to bus daug nepasitenkinimo. Reformos tik dabar pradėjo duoti rezultatų“, – pridūrė jis.
42 metų Denysas, koviniuose daliniuose tarnaujantis beveik ketverius su puse metų, tvirtino, kad kariuomenei „reikia reformų, o ne dar vieno ministro pakeitimo“.
„Šiuo metu daugelis civilių mano, kad įstojus į kariuomenę civilinis gyvenimas baigiasi visiems laikams, nes niekas net popieriuje negali pasakyti, kada tarnyba baigsis. Tas neapibrėžtumas yra didžiulė kliūtis“, – dėstė Denysas.
Jis taip pat teigė, kad kariuomenė vis dar kenčia nuo įsišaknijusių vadovavimo struktūrų, kurios karo metu beveik nepasikeitė.
„Tie patys seni žmonės lieka vadovauti. Jų niekas nekeičia“, – sakė jis.
Keli pašnekovai teigė bijantys, kad reformos sustos, jei M. Fedorovą pakeis Ihoris Klymenka – vidaus reikalų ministras ir buvęs Ukrainos nacionalinės policijos vadovas.
„Mūsų generolai įpratę visas problemas spręsti siųsdami žmones į mūšį. Tačiau generolai turėtų naudoti technologijas, o ne žmones. Tankai jau nebekariauja taip, kaip anksčiau. Dabar svarbiausi yra dronai“, – sakė 43 metų veteranas Serhijus, protestavęs kartu su aktyviosios tarnybos kariais.
Bohdanas sakė, kad ir toliau nuolat bendrauja su fronte tarnaujančiais kariais.
„Manau, kad korupcija vėl išaugs. Jis (M. Fedorovas – red. past.) kovojo su korupcija. Jei tai sustos, daugiau pinigų tiesiog prapuls, o kariuomenę pasieks mažiau dronų“, – teigė jis.
Jungtinių pajėgų vadas ir vienas labiausiai gerbiamų Ukrainos kariuomenės vadų generolas majoras Mychailo Drapatijus socialiniame tinkle „Facebook“ išreiškė panašų susirūpinimą kaip ir protestuotojai.
„Kariuomenei reikia pokyčių, tačiau be teisingumo jokie pokyčiai neturės prasmės žmonėms, kurie kiekvieną dieną ant savo pečių neša šį karą“, – rašė jis.
Lrytas primena, kad V. Zelenskis sprendimą atleisti M. Fedorovą priėmė trečiadienį po susitikimo su karine vadovybe, o pagrindinė atleidimo priežastis – konfliktas su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Oleksandru Syrskiu.
Vos prieš šešis mėnesius gynybos ministerijos vadovu paskirtas M. Fedorovas užsitarnavo modernizuotojo, bandžiusio pertvarkyti Ukrainos kariuomenę, reputaciją.
Apžvalgininkai ir visuomenės veikėjai išreiškė paramą M. Fedorovui ir tikino, kad per trumpą kadenciją jis pasiekė daug rezultatų.
Tarp jų – „Starlink“ sistemų užblokavimas Rusijos pajėgoms, kampanija prieš okupantų logistiką okupuotame Kryme ir svarbi karinės reformos iniciatyva.
M. Fedorovas socialiniuose tinkluose patvirtino informaciją apie atleidimą ir pareiškė, kad jam buvo „didelė garbė tarnauti Ukrainos žmonėms gynybos ministro pareigose“. Vėliau spaudos konferencijoje jis pareiškė, kad savo kadencijos metu ragino atleisti O. Syrskį.
Ketvirtadienio rytą Kyjive ir kituose miestuose protestuoti išėjo bent 1 tūkst. piliečių, protestai tęsėsi ir penktadienį.
„Dėkoju kiekvienam iš jūsų, kuris gina Ukrainą ir dirba dėl pergalės. Dėkoju visai savo komandai už veiksmingą tarnybą 24/7. Toliau dirbsiu dėl misijos, su kuria atėjau į Gynybos ministeriją, – nugalėti priešą asimetrija, inovacijų greičiu ir mūsų organizacijos stiprybe“, – rašė M. Fedorovas.
Buvęs ministras taip pat nurodė, kad kadencijos metu jam nepavyko pertvarkyti gynybos ministerijos „pagal NATO ir sveiką protą“, reformuoti karinių pirkimų sistemą ir sukurti „atskaitomybės kultūrą“.
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