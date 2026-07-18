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D. Trumpas įsivėlė į savo „amžinąjį karą“: aiškių tikslų – nėra (1)

2026 m. liepos 18 d. 07:11
Lrytas.lt
JAV prezidento Donaldo Trumpo retorika ir sprendimai Irano atžvilgiu gali įtraukti Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) į „amžinąjį karą“ primemantį konfliktą analizėje teigia CNN.
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Naujausias smūgių Iranui etapas pareikalavo dešimčių gyvybių, o nuo vasario aukų skaičius siekia tūkstančius. Susitarimas su Iranu faktiškai žlugo, o paliaubos nebeturi realių galimybių išlikti.
CNN teigia, kad D. Trumpo vieši pareiškimai apie galimą Irano infrastruktūros – tiltų ir elektros tinklų – naikinimą kelia abejonių dėl JAV požiūrio į tarptautinę humanitarinę teisę.
Ankstesnės JAV administracijos karinę jėgą paprastai pristatydavo kaip kraštutinę priemonę ir siekdavo pagrįsti karinių veiksmų būtinybę. D. Trumpas su savo komanda nuo tokios praktikos tolsta.

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Publikacijoje minima ir JAV operacija prieš buvusį Venesuelos vadovą Nicolasą Maduro, kuri, nors ir davė tam tikrų politinių rezultatų, kartu sukūrė precedentą, keliantį klausimų dėl tarptautinių normų laikymosi.
Pradėjęs karą su Iranu D. Trumpas artėja prie kadencijos vidurio rinkimų įsitraukęs į konfliktą, kurio tikslai išlieka neaiškūs, o vidaus politinis palaikymas mažėja.
Analizėje vertinama, kad JAV prezidentas įsivėlė į „amžinąjį karą“ su neaiškiais tikslais, kintančiais uždaviniais ir mažėjančiu vidaus politiniu palaikymu.
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„Amžinųjų karų“ terminu vadinami konfliktai Irake ir Afganistane, kurie kainavo milžiniškus pinigus, pareikalavo daug aukų, bet nepasiekė praktiškai jokių ilgalaikių tikslų.
Analizėje vertinama, kad Iranui pakanka išlikti, kad konfliktas tęstųsi. Ir nors Teheranas patyrė tūkstančius smūgių ir buvo reikšmingai susilpnintas, režimas išliko valdžioje ir prisitaikė prie naujų sąlygų.
Viena pagrindinių problemų yra ta, kad D. Trumpas nėra aiškiai paaiškinęs, kodėl konfliktas su Iranu yra strategiškai būtinas JAV.
Leidinio vertinimu, sprendimas pradėti karinę kampaniją buvo priimtas neturint aiškaus plano dėl tolesnės konflikto eigos ar pokarinio laikotarpio.
Dabar, net ir turėdamos reikšmingą karinį pranašumą, JAV susiduria su politinėmis bei strateginėmis savo galios ribomis.
Publikacijoje teigiama, kad JAV galimybes tęsti konfliktą riboja keli veiksniai – augančios naftos kainos ir mažėjantis prezidento populiarumas prieš kadencijos vidurio rinkimus.
CNN daro išvadą, kad vien režimo išlikimas Iranui jau gali būti laikomas strateginiu laimėjimu. Anot analizės, konfliktas parodė ne tik Irano atsparumą, bet ir JAV karinės galios bei politinės valios ribas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Iranas
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