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Irano revoliucinė gvardija kreipėsi į Jordanijos gyventojus

2026 m. liepos 18 d. 16:52
Irano revoliucinė gvardija paragino daugiausiai musulmoniškos Jordanijos gyventojus kovoti su Jungtinėmis Valstijomis.
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„Jūsų religinė ir žmogiška pareiga yra neutralizuoti juos visomis priemonė iš išvalyti šventą Jordanijos žemę nuo engiamų musulmonų žudikų“, – teigiama Irano žiniasklaidos paskelbtame galingos karinės organizacijos pareiškime.
Revoliucinė gvardija taip pat pareiškė, kad surengė raketų smūgį prieš JAV naudojamą karinių oro pajėgų bazę Jordanijoje. Be kita ko, esą taikytasi į JAV karinių lėktuvų apsauginį bunkerį. Nepatvirtintuose vaizdo įrašuose buvo matyti tariami Irano balistinių raketų smūgiai Jordanijoje.
Jordanijos karalystė yra JAV sąjungininkė. Amanas palaiko santykius su Iranu, tačiau su nerimu stebi jo įtaką regione.
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