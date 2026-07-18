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V. Zelenskis ruošia dar vieną milžinišką pokytį: nori pakeisti O. Syrskį

2026 m. liepos 18 d. 15:33
Lrytas.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Oleksandrą Syrskį ir ieško kandidato, galinčio perimti jo pareigas. Apie tai, remdamasis aukšto rango Prezidento biuro pareigūnu, pranešė „Financial Times“.
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Šaltinio teigimu, V. Zelenskis mėgina rasti išeitį iš rimčiausios karinės vadovybės krizės per visą jo prezidentavimo laikotarpį. Šį savaitgalį jis ketina sukviesti kariuomenės vadus, išklausyti jų pateikiamą padėties mūšio lauke vertinimą ir surengti pokalbius su kandidatais į vyriausiojo kariuomenės vado pareigas.
Prezidentas esą pasirengęs nušalinti O. Syrskį, jeigu suras vadą, galintį užtikrinti sklandų įgaliojimų perdavimą ir kartu išlaikyti patikimą gynybą palei 1 200 kilometrų ilgio fronto liniją.
Galimybę atleisti O. Syrskį prezidentas pradėjo svarstyti po to, kai protestai dėl gynybos ministro Mychailo Fedorovo atsistatydinimo peraugo į platesnę kampaniją prieš vyriausiąjį kariuomenės vadą. Penktadienio vakarą prie Prezidento biuro susirinkę tūkstančiai ukrainiečių skandavo: „O. Syrskį – lauk!“

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Tai tapo viena didžiausių protesto akcijų Ukrainoje per pastaruosius kelerius metus.
„Financial Times“ taip pat priminė, kad šią savaitę V. Zelenskis kalbėjo, jog M. Fedorovo ir O. Syrskio santykiai pablogėjo tiek, kad jie nebesikalbėjo tiesiogiai. Jiems bendrauti pavykdavo tik tada, kai prezidentas pats imdavosi tarpininko vaidmens.
„Be manęs jie nesėda kartu pasikalbėti“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas teigė labai norėjęs, kad M. Fedorovas ir O. Syrskis veiktų vieningai, tačiau pripažino, jog jam nepavyko to pasiekti.
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Liepos 16 dieną Aukščiausioji Rada patvirtino naują vyriausybės sudėtį. Parlamento nariai balsavo už nutarimą dėl Ministrų kabineto sudarymo ir atsistatydinusios vyriausybės narių atleidimo iš pareigų.
Šiame nutarime, be kita ko, buvo numatytas gynybos ministro M. Fedorovo atsistatydinimas.
Per spaudos konferenciją, kurioje apžvelgė savo darbo gynybos ministro pareigose rezultatus, M. Fedorovas papasakojo apie konfliktą su O. Syrskiu. Buvęs ministras teigė siūlęs prezidentui vyriausiąjį kariuomenės vadą pakeisti Generalinio štabo viršininku Andrijumi Hnatovu.
Kartu M. Fedorovas pabrėžė buvęs pasirengęs bendradarbiauti su O. Syrskiu.
M. Fedorovas.<br>Reuters/Scanpix nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
M. Fedorovas.
Reuters/Scanpix nuotr.
„Kai prezidentas pasakė, kad neplanuoja keisti O. Syrskio, tai buvo jo, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, sprendimas. Aš su tuo sprendimu visiškai sutikau ir pasakiau, kad tokiu atveju mokysiuosi su juo dirbti, nes mūsų klientas vis dėlto yra Ukrainos žmonės, o ne kas nors kitas“, – sakė M. Fedorovas.
Vis dėlto buvęs ministras pažymėjo, kad jo komanda susidūrė su visų jos pasiūlytų iniciatyvų blokavimu.
O. Syrskis viešai sureagavo į M. Fedorovo atsistatydinimą. Jis padėkojo buvusiam ministrui už darbą einant gynybos ministro pareigas ir palinkėjo jam toliau likti „Ukrainos komandoje“.
Volodymyras ZelenskisUkrainaRusija
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