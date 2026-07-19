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Po karių žūties, JAV surengė atsakomuosius smūgius prieš Iraną

2026 m. liepos 19 d. 09:06
JAV kariuomenė sekmadienį surengė atsakomuosius smūgius prieš Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusą (IRGC) po to, kai penktadienį Jordanijoje per Irano smūgius žuvo du amerikiečiai kariai.
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JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) socialinėje platformoje „X“ paskelbė apie aštuntą naktį iš eilės vykusius smūgius prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas.
„Amerikos karinės pajėgos taip pat atakavo Islamo revoliucinės gvardijos korpuso pajėgas, kurios liepos 17 d. surengė atakas prieš JAV karius Jordanijoje“, – teigė CENTCOM.
Tuo metu Irano naujienų agentūra „Tasnim“ sekmadienio rytą paskelbė, kad mažiausiai 6 raketos pataikė į vietoves Kešmo salos pakraštyje, esančios Persijos įlankoje, bet daugiau informacijos nepateikė.
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JAV kariuomenė paskelbė, kad smūgiai prasidėjo sekmadienį 1 val. 30 min. Irano laiku, o šia karine operacija siekta dar labiau susilpninti Irano galimybes kelti grėsmę komercinei laivybai Hormuzo sąsiauryje.
Be to, šiais smūgiais norėta „greitai nubausti“ IRGC, kuri atakavo JAV karius Jordanijoje, paskelbė CENTCOM.
Penktadienį du JAV kariai žuvo, kai JAV ir sąjungininkų pajėgos Jordanijoje gynėsi nuo Irano raketų ir dronų atakų. Dar vienas karys tebėra dingęs, nurodė JAV centrinė vadavietė.
Karas Artimuosiuose Rytuose prasidėjo, kai JAV ir Izraelis surengė smūgius prieš Iraną 2026 m. vasario 28 d.
JAVIranas

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