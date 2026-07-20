Penktadienį Iranas smogė JAV karinei bazei Jordanijoje, per išpuolį žuvo du amerikiečių kariai. Šeštadienį pranešta apie dar vieną JAV kario žūtį – šį kartą Irake.
Irake karys žuvo per „kontroliuojamą nesprogusios amunicijos detonaciją“, kuri liko po numušto Irano bepiločio orlaivio.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmųjų dviejų karių žūtį pavadino „labai liūdnu įvykiu“ ir interviu „NewsNation“ pareiškė, esą jam „visiškai nerūpi“, kad Iranas nebesilaikys dvišalio susitarimo memorandumo.
Kaistant situacijai Irane – D. Trumpas rėžė be užuolankų: smūgiai tęsis tol, kol pasakysiu gana
„JAV planuoja platesnio masto karą“, – „The Washington Post“ papasakojo vienas JAV pareigūnas ir pridūrė, kad Pentagonas didina karinių orlaivių skaičių regione.
Tačiau jis perspėjo, kad JAV operacijų plėtrą riboja senkančios oro gynybos sistemų ir tolimojo nuotolio ginkluotės atsargos. Be to, dėl patirtų kovinių nuostolių JAV galimybės į regioną permesti papildomų karių ir orlaivių yra ribotos.
„Neturime pakankamai išteklių, kad galėtume saugiai vykdyti operacijas, ir nemanau, kad Baltieji rūmai tai supranta“, – pridūrė pareigūnas.
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Karybos ekspertai mano, kad, be senkančių JAV technikos ir amunicijos atsargų, Pentagonas nėra pasirengęs galimai sausumos operacijai Irane – tokios galimybės D. Trumpas praėjusią savaitę neatsisakė svarstyti.
Birželį JAV ir Iranas pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo buvo pratęstos paliaubos ir atvertas kelias deryboms dėl karo pradžią nulėmusių klausimų.
Tačiau liepos pradžioje Iranas užpuolė laivus Hormūzo sąsiauryje, o į tai JAV atsakė smūgiais Irano teritorijoje. Vėliau abi pusės pradėjo kasdien keistis atakomis.
Dėl šių įvykių D. Trumpas pareiškė, kad paliaubos baigėsi, o Irano užsienio reikalų ministerija prieš kelias dienas paskelbė nebesilaikysianti savo įsipareigojimų pagal šį memorandumą.
Pirmadienio naktį JAV surengė jau devintą iš eilės naktinę smūgių prieš Iraną operaciją.
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