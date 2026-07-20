Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą ir Bahreiną

Kuveito kariuomenė tinkle „X“ pareiškė, kad bet kokie girdėti sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyniniame Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas.
Išpuoliai buvo surengti tuo metu, kai Jungtinės Valstijos tęsia smūgių į taikinius Irane kampaniją, o Teheranas vykdo atsakomąsias atakas prieš regiono šalis, kuriose yra JAV karinių bazių. Kuveitas ir Bahreinas – svarbūs JAV sąjungininkai Persijos įlankoje, kurių teritorijoje yra Amerikos karinių objektų – Irano išpuolius patyrė ir anksčiau pirmadienį.