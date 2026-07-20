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Karas Irane. JAV baigė naujų smūgių seriją: visame Irane pranešama apie sprogimus

2026 m. liepos 20 d. 07:32
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​​​​​​
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Irano naujienų agentūra „Fars“ socialiniuose tinkluose išplatino vaizdo įrašą anglišku pavadinimu „Kur nužudyti Trumpą?“
Vaizdo įrašas, be kita ko, buvo paskelbtas agentūros, kuri yra laikoma artima galingajai Irano Revoliucinei gvardijai, „Telegram“ kanale. Elono Musko valdomoje platformoje „X“ patalpinta jo versija vėliau buvo pašalinta.
Vaizdo įraše tariamai rodomas JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežo maršrutas į jo rezidenciją „Mar-a-Lago“ Floridoje, o vienas tiltas įvardijamas kaip galima pažeidžiama vieta.

Hormūzo sąsiauris gali tapti ne toks reikšmingas klausimas: tai – vienintelis Irano svertas

Tačiau vaizduojamas maršrutas tiesiogiai neatitinka viešai prieinamų vietovės žemėlapių. Taip pat žinoma, kad D. Trumpo kelionės maršrutas Floridoje 2026 m. sausį buvo pakeistas, kai viename oro uoste buvo rastas įtartinas objektas.
Vaizdo įrašas pasirodė skambant Irano vadovybės raginimams imtis atsakomųjų veiksmų dėl aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei nužudymo. A. Khamenei vasario 28 d. žuvo per Izraelio oro antskrydį, nukreiptą prieš jo oficialią rezidenciją.
Kalbėdamas praėjusią savaitę Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime, D. Trumpas sakė, kad Iranas į jį taikosi.
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„Esu numeris vienas Irano žudynių sąraše“, – teigė jis.
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