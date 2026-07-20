Karas Ukrainoje. Ukraina naktį atakavo Rusiją: link Maskvos paleista 400 dronų

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė nemanantis, kad naujojo Ukrainos gynybos ministro paskyrimas iš esmės pakeis Kyjivo strategiją kovoje su Rusija.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimas atleisti gynybos ministrą Mychailo Fedorovą praėjus vos šešiems mėnesiams nuo jo paskyrimo Kyjive įplieskė retai pasitaikančius protestus. Pranešama, kad jo įpėdiniu svarstoma paskirti vidaus reikalų ministrą Ihorą Klymenką.
Tačiau M. Rutte naujienų agentūrai „dpa“ ketvirtadienį teigė iš Kyjivo nesitikintis nieko kita nei tęstinumo, nes Ukrainos kariuomenei fronte, pasak jo, sekasi kur kas geriau nei metų pradžioje.
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NATO generalinis sekretorius pridūrė, kad rusų armija stumiasi į priekį labai lėtai, o Ukraina kai kur sugebėjo surengti kontratakas. M. Rutte taip pat pabrėžė, kad Rusija kas mėnesį Ukrainoje netenka 25–35 tūkst. karių.
„Jei esi jaunas rusas, svarstantis prisijungti prie karo veiksmų, šį ar kitą mėnesį vienu iš tų maždaug 30 tūkst. gali būti tu“, – sakė buvęs Nyderlandų ministras pirmininkas, vadinęs šiuos nuostolius „siaubinga žinia šeimoms ir artimiems žmonėms“.
Be to, Ukraina taip pat „smogia giliai į Rusijos teritoriją“, atakuodama jos energetikos infrastruktūrą ir pramoninę bazę, pabrėžė jis.
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„Su Mychailo Fedorovu palaikiau gerus darbinius santykius. Linkiu jam geros kloties, o jo įpėdinis, be abejo, toliau eis tuo pačiu keliu“, – kalbėjo M. Rutte.
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