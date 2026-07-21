Tai laikoma vienu brangiausiai kainavusių smūgių Rusijos komercinei infrastruktūrai nuo karo pradžios.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad smūgiai „Wildberries“ buvo atsakas į Rusijos atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje.
Tikėtina, kad jis turėjo omenyje praėjusią savaitę surengtus mirtinus smūgius Ukrainos pašto ir logistikos bendrovės „Nova Poshta“ objektams.
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V. Zelenskis taip pat teigė, kad „Wildberries“ sandėliuose buvo laikomi komponentai, naudojami sankcionuotų detalių tiekimui dronų gamybai ir navigacijos įrangai.
„Wildberries“ yra didžiausia Rusijos elektroninės prekybos platforma, kurią 2004 m. įkūrė verslininkė Tatjana Kim. Tarptautinė platforma prekiauja įvairiomis prekėmis – nuo drabužių ir avalynės iki elektronikos bei maisto produktų.
Viešai patvirtintų įrodymų, kad bendrovė bendradarbiauja su Rusijos gynybos ministerija, nėra.
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Tačiau „Wildberries“ platformoje buvo siūlomos dvejopos paskirties prekės, įskaitant neperšaunamas liemenes, kovinius šalmus, maskuojamuosius drabužius ir šviesolaidinius kabelius, naudojamus dronuose.
T. Kim savaitgalio išpuolius pavadino „siaubingais įvykiais mūsų įmonei ir mūsų šaliai“ bei „skausmu, kurio neįmanoma išreikšti žodžiais“. Vis dėlto bendrovė nekomentavo kaltinimų dėl galimo karinės įrangos tiekimo.
Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovdis teigė, kad smūgiai taip pat buvo psichologinės operacijos dalis, kuria siekiama sugriauti tai, ką jis pavadino „patogaus taikaus gyvenimo iliuzija“ Rusijoje.
„Tai skirta tam, kad per kelias sekundes sugriautų paklusnių agresoriaus valstybės gyventojų įsivaizdavimą apie ramų gyvenimą – smogtų jautriausiai paprastų imperinių patriotų ir Vladimiro Putino rėmėjų komforto zonos daliai“, – sakė R. Brovdis.
„Aš bankrutavau“
Rusija šiuos dronų smūgius pavadino teroristiniais išpuoliais. Jie buvo nukreipti į vieną svarbiausių „Wildberries“ logistikos centrų ir sutrikdė apie 7 proc. bendrovės logistikos pajėgumų.
Elektrostalio sandėlis Maskvos srityje yra vienas didžiausių bendrovės logistikos centrų – jo plotas viršija 360 tūkst. kvadratinių metrų, o jame dirba daugiau kaip 8 tūkst. darbuotojų.
Kotovsko logistikos centras Tambovo srityje atidarytas praėjusiais metais ir gali talpinti iki 54 mln. prekių vienetų.
Laikraščio „Kommersant“ kalbinti ekspertai teigė, kad sugadintų objektų atkūrimas gali kainuoti iki 35,8 mlrd. rublių (apie 457 mln. JAV dolerių), o draudimo bendrovės greičiausiai nepadengs visų nuostolių.
Didžiausią smūgį patyrė „Wildberries“ prekybininkai – daugiausia smulkieji verslininkai, kurių sandėliuose laikytos prekės sudegė. Dėl to jie neteko mėnesius kauptų atsargų ir apyvartinių lėšų.
Po išpuolių socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė vaizdo įrašų, kuriuose prekybininkai pasakojo apie patirtus nuostolius.
Verslininkė Alisa Goldberg „Instagram“ įraše rašė:
„Didžioji dalis mano prekių atsargų dingo, tačiau mokesčiai, atlyginimai ir įsipareigojimai gamintojams bei mūsų komandai niekur nedingo.“ Kiti nukentėję prekybininkai paragino klientus paremti jų verslą įsigyjant jų produkcijos.
„Aš bankrutavau. Dar vakar buvau verslininkė, o šiandien esu bankrutavusi. Visa mano drabužių kolekcija sudegė“, – rašė drabužių prekės ženklo savininkė Anastasija. Ji teigė, kad vienintelis būdas išsaugoti jos prekės ženklą – dirbti pagal išankstinius užsakymus, nes visos atsargos ir lėšos buvo prarastos.
Pagal „Wildberries“ prekyvietės sutartį bendrovė nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, pavyzdžiui, dronų atakų.
Vis dėlto bendrovė pranešė jau skaičiuojanti išmokas prekybininkams ir rengianti kitas finansinės paramos priemones, nors teisiškai neprivalo kompensuoti prarastų prekių.
„Wildberries“ taip pat paskelbė taikysianti 45 dienų sandėliavimo mokesčio lengvatą po prekių pristatymo ir suteiksianti 100 proc. nuolaidą prekių pervežimui į regioninius sandėlius nukentėjusiems prekybininkams.
Be to, bendrovė pranešė išmokėsianti 2 mln. rublių (apie 25,5 tūkst. JAV dolerių) žuvusiųjų šeimoms ir 1 mln. rublių (apie 12,7 tūkst. JAV dolerių) sunkiai sužeistiems darbuotojams.
Vos prieš kelias savaites bendrovė buvo atnaujinusi partnerystės sutartį su tiekėjais ir panaikinusi savo finansinę atsakomybę už prekes, prarastas ar sugadintas dėl raketų smūgių, dronų atakų ar pilietinių neramumų.
Saugumo klausimai
Nors smūgiai „Wildberries“ sandėliams buvo pirmoji ataka prieš Rusijos internetinės prekybos bendrovę nuo plataus masto invazijos pradžios, jie atspindi platesnį Ukrainos dronų karo taktikos pokytį.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino dronų kampaniją ir vis dažniau taikosi į svarbią infrastruktūrą, pavyzdžiui, naftos perdirbimo gamyklas ir pramonės objektus giliai Rusijos teritorijoje.
Ekspertų teigimu, Ukrainos pajėgos išmoko perkrauti Rusijos oro gynybos sistemas vienu metu paleisdamos didelį kiekį dronų.
Taip pat pasirodė pranešimų apie galimus pažeidimus evakuojant „Wildberries“ sandėlių darbuotojus.
Pasak liudininkų, kai kurie vadovai po atakų neleido darbuotojams iš karto palikti pastatų. Darbuotojams teko rankomis atidaryti automatinius vartus ir evakuotis pro siaurus išėjimus, pranešė nepriklausomos žiniasklaidos priemonės „Post“ ir „IStories“.
Vienas darbuotojas teigė, kad vietoj evakuacijos organizavimo vadovai surinko darbuotojus ir liepė grąžinti brūkšninių kodų skaitytuvus.
Neoficialios „Wildberries“ darbuotojų profesinės sąjungos atstovas taip pat teigė, kad evakuacija galėjo užtrukti, nes buvo baiminamasi, jog darbuotojai gali pasisavinti prekių.
Kitas liudininkas žurnalistams sakė, kad priešgaisrinė signalizacija nesuveikė iš karto ir įsijungė tik tada, kai pastate jau buvo susidaręs didžiulis dūmų debesis ir ugnis buvo smarkiai įsiplieskusi.
„Wildberries“ šiuos kaltinimus atmetė pareikšdama, kad avarinės sistemos suveikė laiku, o visi evakuacijos išėjimai buvo atidaryti „iškart po nepaprastosios situacijos“.