D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad naujausios atakos prieš taikinius Irane buvo surengtos kaip atsakas į JAV karių žūtį tame regione.
„Šie puikūs žmonės, šie didvyriai, kovojo tam, kad Iranas negalėtų turėti branduolinio ginklo, – grįžęs iš FIFA pasaulio futbolo čempionato finalo žurnalistams sakė D. Trumpas. – Šįvakar vėl jiems sudavėme labai stiprų smūgį.“
D. Trumpas teigė, kad smūgiai buvo suduoti „pagerbti“ kritusius karius. Jis taip pat pareiškė, kad Irano kariuomenė per šį konfliktą patyrė didelių nuostolių.
Naftos kaina toliau auga: pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio 11 d.
„Kariniu atžvilgiu jie prarado beveik viską, – dėstė D. Trumpas. – Jiems liko labai nedaug. Jie turi keletą raketų. Jie turi keletą dronų. Jie turi tam tikrų gamybinių pajėgumų, bet nedaug.“
D. Trumpas taip pat teigė, kad Hormuzo sąsiaurį kontroliuoja Jungtinės Valstijos.
„Mes kontroliuojame sąsiaurį. Jie nieko nekontroliuoja. Taigi pažiūrėsime, kas nutiks“, – sakė jis.
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Iranas šį teiginį ginčija, tvirtindamas, kad pagal birželio viduryje pasiektą pagrindų susitarimą Teheranas yra vienintelis atsakingas už šio strateginio vandens kelio valdymą.
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