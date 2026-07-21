PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Irane. JAV įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius (1)

2026 m. liepos 21 d. 07:14
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​​​​​​
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D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad naujausios atakos prieš taikinius Irane buvo surengtos kaip atsakas į JAV karių žūtį tame regione.
„Šie puikūs žmonės, šie didvyriai, kovojo tam, kad Iranas negalėtų turėti branduolinio ginklo, – grįžęs iš FIFA pasaulio futbolo čempionato finalo žurnalistams sakė D. Trumpas. – Šįvakar vėl jiems sudavėme labai stiprų smūgį.“
D. Trumpas teigė, kad smūgiai buvo suduoti „pagerbti“ kritusius karius. Jis taip pat pareiškė, kad Irano kariuomenė per šį konfliktą patyrė didelių nuostolių.

Naftos kaina toliau auga: pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio 11 d.

„Kariniu atžvilgiu jie prarado beveik viską, – dėstė D. Trumpas. – Jiems liko labai nedaug. Jie turi keletą raketų. Jie turi keletą dronų. Jie turi tam tikrų gamybinių pajėgumų, bet nedaug.“
D. Trumpas taip pat teigė, kad Hormuzo sąsiaurį kontroliuoja Jungtinės Valstijos.
„Mes kontroliuojame sąsiaurį. Jie nieko nekontroliuoja. Taigi pažiūrėsime, kas nutiks“, – sakė jis.
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