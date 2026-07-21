Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad būtina išplėsti sankcijų Rusijai įstatymo projektą ir paragino Kongresą į jį įtraukti Iraną.
Kaip praneša „The Hill“, D. Trumpas teigė, kad būtent to būtų norėjęs šio įstatymo projekto autorius, velionis senatorius Lindsey Grahamas.
„Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Būtent to norėjo Lindsey, ir taip turėtų būti padaryta“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
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Toks D. Trumpo raginimas nuskambėjo atsinaujinus JAV konfliktui su Iranu.
Sekmadienį Pentagonas pranešė apie trečiojo JAV kariškio žūtį per intensyvų apsikeitimą smūgiais su Iranu. Po to JAV kariuomenė paskelbė surengusi naują smūgių Iranui bangą – jau devintą naktį iš eilės.
Anksčiau demokratų senatorė Jeanne Shaheen ir Senato daugumos lyderis, respublikonas Johnas Thune'as, teigė, kad L. Grahamo parengtas 2025 m. Sankcijų Rusijai įstatymas būtų tinkamas būdas pagerbti jo atminimą.
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J. Thune'as pažymėjo, kad įstatymų leidėjai „šiuo klausimu domėjosi jau ilgą laiką“. Tuo pat metu demokratai išreiškė susirūpinimą dėl įstatymo projekto teksto, nes jis suteiktų prezidentui plačius įgaliojimus nustatyti muitus.
Naujausioje įstatymo projekto versijoje taip pat įtvirtinamos sankcijos, kurios jau buvo įvestos prezidento dekretu, todėl būsimam prezidentui būtų gerokai sunkiau jas visiškai panaikinti.
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