Prie pat Didžiosios Britanijos krantų – Rusijos karo laivo šūviai

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos atstovas teigė, kad Karališkasis laivynas stebėjo pratybas ir toliau „atidžiai seka laivo veiklą“.
BBC gavo informacijos, kad Rusijos fregatą „Neustrašimy“ taip pat stebėjo Prancūzijos karinis lėktuvas, kuris užmezgė radijo ryšį su karo laivu ir paprašė paaiškinimo.
Prieš pat šaudymo pradžią BBC taip pat buvo pranešta, kad Rusijos karo laivas informavo Karališkosios laivyno pakrančių patrulinį laivą „HMS Tyne“ apie savo ketinimus surengti šaudymo pratybas.
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Rusijos karo laivas paprašė „HMS Tyne“ atsitraukti dėl saugumo priežasčių. Britų laivas taip ir padarė. Rusijos šaudymo pratybos tarptautiniuose vandenyse tęsėsi 30 minučių.
Kaip teigia BBC, šis incidentas naujajam britų ministrui pirmininkui primena apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusią Rusijos karinio jūrų laivyno veiklą netoli Jungtinės Karalystės (JK) vandenų.
Šaltiniai JK gynybos srityje nekomentavo, ar incidentas galėjo būti suplanuotas taip, kad sutaptų su Andy Burnhamo kadencijos pradžia.
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Kremlius „neturi vilčių“
Kremlius antradienį pareiškė, kad „neturi vilties“ pagerinti santykius su Jungtine Karalyste – diena anksčiau pareigas pradėjo eiti naujasis JK ministras pirmininkas Andy Burnhamas, o Maskva kritikuoja jo paramą Ukrainai.
Rusija laiko JK viena iš priešiškiausių Vakarų šalių, o dvišaliai santykiai pasiekė istorines žemumas dėl daugybės klausimų – įskaitant kaltinimus dėl rusų agentų įvykdytų apnuodijimų JK teritorijoje – dar gerokai iki tol, kai, prasidėjus karui Ukrainoje, Londonas tapo vienu iš pagrindinių Kyjivo rėmėjų.
„Neturime tokių vilčių“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, AFP paklaustas, ar santykiai galėtų pagerėti.
„Vienas iš jo (Burnhamo) pirmųjų veiksmų buvo pareiškimų, kuriuose išreiškiamas palaikymas Ukrainai, skelbimas, o tai reiškia, kad jis ketina daryti viską, kas įmanoma, kad karas tęstųsi“, – teigė D. Peskovas.
A. Burnhamas, kuris Dauningo gatvėje perėmė pareigas iš Keiro Starmerio, pirmadienį, savo pirmąją darbo dieną, kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Jis teigė sakęs V. Zelenskiui, kad Londono politika Ukrainos atžvilgiu nesikeis ir kad „aš būsiu su juo 100 procentų“.
Prieš tapdamas ministru pirmininku, A. Burnhamas ėjo Mančesterio mero pareigas.
Londone vyko keletas derybų raundų su V. Zelenskiu dėl to, kaip užbaigti karą Ukrainoje.
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