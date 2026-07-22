Karas Irane. Teherane aidėjo sirenos, P. Hegsethas pasiuntė žinią apie karo kainą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Iraną, kad už kiekvieną žuvusį Amerikos kareivį šis sumokės daug kartų brangiau. Tuo metu sukilėliai husiai, Teherano sąjungininkai Jemene, pagrasino išplėsti karą blokuodami Saudo Arabijos uostus.
Po mažiausiai trijų JAV kareivių žūties per pastarąsias kelias dienas Jungtinės Amerikos Valstijos pirmadienio vakarą sudavė naujus smūgius į Iraną – puolė jau dešimtą iš eilės naktį.
Po kelių valandų Irano kariuomenė pranešė, kad taikėsi į JAV objektus Kuveite. Revoliucinė gvardija anksčiau pareiškė smogusi objektams Jordanijoje, Bahreine ir Sirijoje.
Naftos kaina toliau auga: pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio 11 d.
Naujausią perspėjimą Teheranui D. Trumpas paskelbė įraše „Truth Social“, kai buvo patvirtintos dar trijų JAV karių žūtys ir bendras kare žuvusių amerikiečių skaičius išaugo iki 17. JAV ir Irano paliauboms žlugus, nuo liepos 7 d. buvo sužeista beveik 100 JAV karių, pirmadienį pranešė Pentagonas, dauguma jų patyrė nedidelius smegenų sutrenkimus.
JAV Centrinė vadovybė pranešė, kad Amerikos pajėgos pirmadienį pradėjo naują smūgių Iranui etapą, kad „dar labiau susilpnintų Irano karinius pajėgumus, naudojamus komerciniams laivams Hormuzo sąsiauryje pulti“.
D. Trumpui sustiprinus savo grasinimus, Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pareiškė, kad konfliktas su Jungtinėmis Valstijomis įžengė į naują etapą.
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„Tikrovė yra tokia, kad Irano Islamo Respublika dalyvauja plataus masto kare“, – sakė M. Pezeshkianas.
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