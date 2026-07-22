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Karas Ukrainoje. Milžiniškose liepsnose – vienas didžiausių logistikos centrų Rusijoje: Kremlius sureagavo į ataką

2026 m. liepos 22 d. 06:48
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Kremlius pareiškė, kad palankiai vertintų JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimą šią savaitę Maniloje, kur vyks Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) susitikimas, praneša agentūra „Reuters“.
Atsakydamas į atitinkamą žurnalisto klausimą, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pabrėžė, kad „kontaktai per užsienio reikalų ministerijas ir diplomatinius kanalus, žinoma, daugiausia yra techninio pobūdžio“.
„Tačiau jei įvyktų susitikimas diplomatijos vadovų lygiu, mes tai tikrai sveikintume“, – pridūrė jis.

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Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova vėliau pirmadienį valstybinei naujienų agentūrai RIA sakė, kad pareigūnai dirba, siekdami surengti S. Lavrovo ir N. Rubio susitikimą ASEAN konferencijos kuluaruose.
Anot žiniasklaidos, M. Rubio jau yra Filipinų sostinėje ir bus čia iki birželio 23 d. Vienos žurnalistinės paklaustas, respublikonas kol kas nepatvirtino galimo dvišalio susitikimo.
Tačiau mes būtume atviri susitikimui, teigė jis.
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