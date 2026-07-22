Apie tai prezidentas pranešė po susitikimo su naujuoju Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Mychailu Drapata ir laikinai gynybos ministro pareigas einančiu Jevhenu Chmara.
„Kartu nusprendėme, kaip ateityje O. Syrskis ir A. Hnatovas toliau tarnaus mūsų valstybės gynybai. Taip pat aptarėme organizacinius sprendimus, kuriuos būtina kuo greičiau įgyvendinti“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak prezidento, pokyčiai apims Ukrainos kibernetinių pajėgų stiprinimą, karių rengimo sistemos tobulinimą, kovinių dalinių pajėgumų didinimą bei tolesnę korpusinės kariuomenės sistemos plėtrą.
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V. Zelenskis pabrėžė, kad vienas svarbiausių prioritetų išlieka efektyvi mobilizacijos sistema, nuo kurios tiesiogiai priklauso Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gebėjimas vykdyti gynybos užduotis.
„Jevhenas Chmara šiuo metu sprendžia klausimus, susijusius su ginkluotės tiekimu tolimojo ir vidutinio nuotolio smūgiams. Šie sprendimai pastarosiomis dienomis buvo derinami su kovinių dalinių vadais ir Ukrainos ginklų gamintojais“, – teigė prezidentas.
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Aptarta padėtis fronte ir oro gynybos stiprinimas
Susitikimo metu taip pat buvo įvertinta padėtis svarbiausiuose fronto ruožuose, įskaitant Donecko sritį bei kitas intensyvių kovų zonas. Prezidento teigimu, buvo priimti sprendimai, kurie turėtų paspartinti svarbiausių gynybos projektų įgyvendinimą.
Anot V. Zelenskio, ypatingas dėmesys bus skiriamas Ukrainos oro gynybos stiprinimui. Tarp prioritetų – antibalistinės programos „Freya“ plėtra, bendradarbiavimas su Jungtinėmis Valstijomis dėl „Patriot“ oro gynybos sistemų gamybos licencijų bei bendri projektai su Europos partneriais.
Vadovybės pokyčiai Ukrainos kariuomenėje
Primename, kad liepos 21 dieną V. Zelenskis paskyrė generolą majorą Mychailą Drapatą naujuoju Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu. Šiame poste jis pakeitė Oleksandrą Syrskį.
Sprendimas priimtas netrukus po pokyčių Ukrainos Vyriausybėje ir Gynybos ministerijoje, kurie sukėlė plačias diskusijas dėl tolesnės kariuomenės vadovybės pertvarkos.
Parengta pagal „Unian“ informaciją
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