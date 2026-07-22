V. Zelenskio paskirtas naujasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas prabilo: pasiuntė aiškią žinią

„Dėkoju Ukrainos prezidentui už pasitikėjimą, gynybos ministrui – už palaikymą, o Gynybos pajėgoms – už naują tarnybos etapą. Tarnauti Ukrainai man visada buvo garbė, o nepriklausomybės karo metu tai reiškia absoliučią atsakomybę“, – socialiniuose tinkluose rašė M. Drapata.
Naujasis kariuomenės vadas taip pat padėkojo savo pirmtakui Oleksandrui Syrskiui už nuoseklų darbą stiprinant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.
„Šioje kariuomenėje užaugau. Dirbsiu atsakingai, susitelkęs ir su pagarba žmonėms, kurie šiandien gina mūsų valstybę. Šlovė Ukrainai! Mirtis priešams!“ – pridūrė jis.
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Kas yra Mychailas Drapata? Mychailas Drapata kovoja prieš Rusijos agresiją nuo 2014 metų. Per tarnybą jis dalyvavo daugelyje svarbių mūšių ir karinių operacijų.
Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai 2022 metais, jis ėjo Ukrainos jungtinių pajėgų vado pavaduotojo pareigas. Vėliau vadovavo kariuomenės operacijoms šalies pietuose ir prisidėjo prie Chersono išlaisvinimo.
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Vėliau M. Drapata buvo paskirtas Sausumos pajėgų vadu, o 2025 metų vasarą perėmė Jungtinių pajėgų vadovavimą. Dabar jis paskirtas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu.
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