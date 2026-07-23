D. Trumpas: branduolinis susitarimas su Saudo Arabija priklauso nuo Izraelio pripažinimo

Vašingtonas per pirmąją D. Trumpo kadenciją tarpininkavo Abraomo susitarimams, kuriais siekiama nutiesti tiltus tarp Izraelio ir arabų pasaulio.
Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo Saudo Arabijoje „bus patvirtintas, tačiau jis visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų“, – savo platformoje „Truth Social“ nurodė D. Trumpas.
Saudo Arabija 2023 m. vedė preliminarias derybas dėl santykių su Izraeliu normalizavimo, tačiau staiga iš jų pasitraukė, kai prasidėjo karas Gazos Ruože. Ji yra sakiusi, kad nepripažins Izraelio be nepriklausomos Palestinos valstybės.
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Naujausios D. Trumpo pastabos pasirodė praėjus dienai po to, kai Jungtinės Valstijos ir Saudo Arabija paskelbė apie istorinį susitarimą, pagal kurį karalystėje bus sukurta civilinė branduolinė programa, tačiau kritikai baiminasi, kad jis gali praskinti kelią sodrinimui ir branduolinių ginklų varžyboms.
Toks žingsnis žengtas tuo metu, kai Jungtinės Valstijos dalyvauja kare su Iranu, kuris prasidėjo daugiausia dėl nuogąstavimų dėl Teherano branduolinės programos. Šis klausimas vis dar kelia ginčus šiuo metu įstrigusiose taikos derybose.
Jungtiniai Arabų Emyratai, Bahreinas ir Marokas yra pasirašę Abraomo susitarimus, kuriais užmezgami diplomatiniai, ekonominiai ir saugumo ryšiai. Ketvirtoji šalis – Sudanas – dar nėra oficialiai įtvirtinusi santykių. Praėjusių metų lapkritį prisijungti sutiko arabų pasauliui nepriklausantis Kazachstanas, kuris jau pripažino Izraelį.
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Jordanija ir Kuveitas skelbia atrėmę Irano atakas
Tuo tarpu po naujausių JAV smūgių prieš Iraną Jordanija ir Kuveitas praneša atrėmę Irano atakas prieš savo teritoriją.
Jordanijos kariuomenė pareiškė ketvirtadienio rytą numušusi tris Irano raketas, ketvirtoji nukrito negyvenamoje teritorijoje. Be to, neutralizuoti šeši dronai.
Irano revoliucinė gvardija, pasak Irano valstybinės televizijos, Jordanijoje sunaikino JAV karinės įrangos. Be kita ko, esą smogta radarų sistemoms, oro gynybos sistemai „Patriot“ ir sraigtasparnių angarui.
Kuveito kariuomenė, jos duomenimis, atrėmė „priešo dronų pavojų“. Irano revoliucinė gvardija paskelbė smogusi Kuveite esančiai JAV karinių oro pajėgų bazei „Ali al-Salem“, dykumų stovyklai „Udairi“ ir telekomunikacijų objektui, pranešė valstybinė televizija.
Irano kariuomenė taip pat paskelbė atakavusi bazę „Ali al-Salem“, taip pat Kuveite esančias JAV karines bazes „Doha“ ir „Arifjan“, paskelbė televizija kitame pranešime. Kol kas nebuvo galimybių nepriklausomai patikrinti, ar į nurodytus taikinius pataikyta. JAV iki šiol nepatvirtino smūgių prieš savo objektus regione.
Bahreine, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, buvo paskelbtas oro pavojus. Naujienų agentūros AFP reporteriai teigė girdėję sirenas sostinėje Manamoje. Šią šalį pastaruoju metu Iranas ne kartą atakavo.
JAV pajėgos prieš tai 12 naktį iš eilės atakavo taikinius Irane. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė apie JAV smūgius Ramširo ir Ahvazo miestuose. Bušehro provincijos institucijos taip pat pranešė apie ataką.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVSaudo Arabija
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