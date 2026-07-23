PasaulisKonfliktai ir saugumas

D. Trumpas įspėja Iraną dėl husių atakų prieš laivus

2026 m. liepos 23 d. 20:35
Po husių kovotojų atakų Raudonojoje jūroje JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Iranui atsaku, jei atakos tęsis.
Daugiau nuotraukų (5)
„Jei jie vėl tai padarys, JAV laikys atsakingu Iraną, nes husiai veikia kaip Irano įgaliotiniai“, – pareiškė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“. D. Trumpas kalbėjo apie „griežtas karines bausmes Iranui ir, žinoma, ir patiems husiams“. Kartu jis teigė esąs nusivylęs husiais, kurie pastaruoju metu elgėsi „labai atsakingai“.
Husiai pirmadienį paskelbė Saudo Arabijos laivybos „blokadą“. Naktį į ketvirtadienį jie atakavo Saudo Arabijos tanklaivį „Encelia“, kuriame tada kilo gaisras. Saudo Arabijos transporto tarnybos TGA pareigūnas pabrėžė, kad ši ataka pažeidžia tarptautinę teisę ir saugaus komercinių laivų plaukiojimo principą.
Husiai paskelbė atakavę iš viso du Saudo Arabijos tanklaivius, kurie pažeidė jų paskelbtą blokadą Raudonojoje jūroje. Apie tai pranešė husių kontroliuojama naujienų agentūra „Saba“. Esą buvo panaudotos raketos, kruizinės raketos ir dronai, abiejuose laivuose kilo gaisras. Apie dešimt laivų buvo priversti apsisukti.
Susiję straipsniai
JAV įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius

JAV įspėjo savo piliečius visame pasaulyje būti atsargius (1)

Karas Irane. Žiniasklaida: D. Trumpas pasiekė itin svarbų susitarimą su Saudo Arabija

Karas Irane. Žiniasklaida: D. Trumpas pasiekė itin svarbų susitarimą su Saudo Arabija (1)

D. Trumpas: branduolinis susitarimas su Saudo Arabija priklauso nuo Izraelio pripažinimo

D. Trumpas: branduolinis susitarimas su Saudo Arabija priklauso nuo Izraelio pripažinimo

Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVIrano Izraelio karas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.