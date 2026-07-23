D. Trumpas įspėja Iraną dėl husių atakų prieš laivus

„Jei jie vėl tai padarys, JAV laikys atsakingu Iraną, nes husiai veikia kaip Irano įgaliotiniai“, – pareiškė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“. D. Trumpas kalbėjo apie „griežtas karines bausmes Iranui ir, žinoma, ir patiems husiams“. Kartu jis teigė esąs nusivylęs husiais, kurie pastaruoju metu elgėsi „labai atsakingai“.
Husiai pirmadienį paskelbė Saudo Arabijos laivybos „blokadą“. Naktį į ketvirtadienį jie atakavo Saudo Arabijos tanklaivį „Encelia“, kuriame tada kilo gaisras. Saudo Arabijos transporto tarnybos TGA pareigūnas pabrėžė, kad ši ataka pažeidžia tarptautinę teisę ir saugaus komercinių laivų plaukiojimo principą.
Husiai paskelbė atakavę iš viso du Saudo Arabijos tanklaivius, kurie pažeidė jų paskelbtą blokadą Raudonojoje jūroje. Apie tai pranešė husių kontroliuojama naujienų agentūra „Saba“. Esą buvo panaudotos raketos, kruizinės raketos ir dronai, abiejuose laivuose kilo gaisras. Apie dešimt laivų buvo priversti apsisukti.