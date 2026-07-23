JAV Atstovų Rūmai simboliškai papriekaištavo D. Trumpui dėl Irano karo

Šia priemone, kuri buvo priimta balsams pasiskirsčius 214–208 ir kurią be opozicijoje esančių demokratų palaikė ir keturi respublikonai, D. Trumpui nurodoma išvesti JAV pajėgas iš karo veiksmų prieš Iraną, nebent Kongresas aiškiai leistų vykdyti karą.
Tačiau tokio tipo rezoliucija nekeliauja ant prezidento stalo, kad šis ją pasirašytų, ir turi ginčytiną teisinę galią, o tai reiškia, kad D. Trumpas beveik neabejotinai ją ignoruos.
Balsavimas buvo surengtas po to, kai Jungtinės Valstijos inicijavo naują smūgių bangą prieš Irano karinius taikinius – tai buvo 12-a iš eilės atakų naktis. Iranas savo ruožtu apšaudo JAV bazes ir Persijos įlankos valstybes, kurios yra Amerikos sąjungininkės.
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Šią savaitę buvo pagerbti keturi JAV kariai, žuvę per pastaruosius su Iranu susijusius išpuolius, kai jų palaikai grįžo į Jungtines Valstijas vėliavomis uždengtuose karstuose.
Konfliktas taip pat dar labiau išplito į regioninius laivybos kelius. Irano remiami Jemeno husių sukilėliai trečiadienį pareiškė, kad Raudonojoje jūroje puolė du Saudo Arabijos naftos tanklaivius, o prieš tai paskelbė jūrų blokadą. Tuo metu Iranas išlaiko spaudimą Hormuzo sąsiauryje – gyvybiškai svarbiame energijos tiekimo kelyje.
Atstovų Rūmuose vykęs balsavimas išryškino stiprėjantį nerimą Kongrese dėl karo, kuris prasidėjo JAV ir Izraelio smūgiais prieš Iraną vasario pabaigoje ir tapo politine našta, gulančia ant respublikonų pečių prieš lapkričio mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.
Kongresmenė demokratė Pramila Jayapal sakė, kad šis karas „neturi jokios aiškios misijos, jokios strategijos, jokio galutinio tikslo“.
Demokratai ne kartą pasinaudojo balsavimais dėl karo įgaliojimų, kad priverstų respublikonus viešai parodyti savo poziciją nepopuliaraus konflikto atžvilgiu, teigdami, kad, pradėdamas ir tęsdamas karines operacijas be Kongreso pritarimo, D. Trumpas pažeidė konstituciją.
Tačiau dauguma respublikonų liko prezidento pusėje.
Atstovų Rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas Brianas Mastas apkaltino kritikus nepripažįstant kare žuvusių JAV karių pasiaukojimo ir nurodė, kad operacija yra „atpildas“ už Irano atakas.
Senatas ketvirtadienį balsuos dėl atskiros karo įgaliojimų priemonės, kurią pateikė senatorius demokratas Chrisas Van Hollenas. Manoma, kad balsavimas žlugs.
Kongresas ir birželį priėmė panašią rezoliuciją, tačiau D. Trumpas atmetė tą balsavimą kaip „ne laiku suplanuotą ir beprasmį“.
Baltieji rūmai tvirtina, kad pastangos apriboti D. Trumpo įgaliojimus susilpnintų Vašingtoną, kuris siekia daryti spaudimą Teheranui.
Tačiau demokratai ir saujelė respublikonų kalba priešingai ir pabrėžia, kad Kongresas turi susigrąžinti savo konstitucinį vaidmenį priimant sprendimus dėl karo ir taikos.