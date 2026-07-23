Dar vienas smūgis: prie Maskvos sudužo naujausias Rusijos naikintuvas

Apie tai portalas „Meduza“ paskelbė, remdamasis socialiniame tinkle „Telegram“ veikiančiu kanalu „Ostorožno, novosti“ ir su saugumo struktūromis siejamais kanalais „112“ bei „Mash“.
Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo Šichovo mikrorajono ir Lucino kaimo. Ukrainos „Telegram“ kanalas „Supernova Plus“ taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti dūmai ir ugnis katastrofos vietoje.
Liudininkai leidiniui „Astra“ teigė, kad orlaivis sprogo po to, kai pilotas katapultavosi. „Lėktuvas sudužo, o netoliese buvo matomas parašiutas“, – „Astra“ citavo vietos gyventojus.
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„Ostorožno, novosti“ rašo, kad, pasak liudininkų, naikintuvas prieš tai skrido žemai virš miesto.
Rusijos gynybos ministerija vėliau paskelbė, kad po pakilimo nukrito karinis mokomasis lėktuvas. Jo pilotas katapultavosi, o jo gyvybei pavojus negresia. Naikintuvas sudužo negyvenamoje vietovėje.
Pirminiais duomenimis, lėktuvas nukrito dėl techninio gedimo.
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Su-57 yra pažangiausias Rusijos penktosios kartos daugiafunkcis naikintuvas.
Pirmąjį skrydį jis atliko 2010 metais, tačiau serijinė gamyba daugelį metų buvo atidėliojama, o į ribotą eksploataciją orlaivis pateko tik vėliau.
Šis orlaivis sukurtas oro pranašumo užduotims vykdyti, taip pat smūgiams prieš antžeminius ir jūrinius taikinius.
Rusija teigia, kad Su-57 pasižymi slaptumo technologijomis, pažangia avionika ir gebėjimu gabenti įvairius tiksliai valdomus ginklus.
Tačiau Vakarų analitikai ne kartą abejojo tiek realiomis šio orlaivio slaptumo savybėmis, tiek lėta jo gamybos eiga.
Manoma, kad Rusija eksploatuoja tik apie 30 Su-57 naikintuvų.
Per plataus masto karą Su-57 naikintuvai du kartus buvo apgadinti ant žemės – pirmą kartą 2024 metų birželį, o antrą kartą 2026 metų balandį.
„Defense Express“, remdamasis neseniai paskelbta leidinio „The War Zone“ publikacija, pažymėjo, kad Su-57 pastaruoju metu galėjo būti naudojamas vykdant kovos su dronais užduotis.
Neaiškios kilmės nuotraukose matyti, kad orlaivis gabeno R-73 raketas „oras–oras“ ant išorinių sparnų tvirtinimo taškų, o ne vidinėse ginklų nišose. Tokia konfigūracija mažina jo slaptumo savybes.