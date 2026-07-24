Karas Irane. JAV kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną

JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas antradienį pareiškė, kad karas su Iranu Jungtinėms Amerikos Valstijoms kainavo apie 37,5 mlrd. dolerių.
JAV Senato posėdyje atsakydamas į demokratų senatoriaus Dicko Durbino klausimus P. Hegsethas teigė, kad į šią sumą įtrauktos ne tik jau patirtos išlaidos, bet ir numatomos išlaidos iki einamųjų fiskalinių metų pabaigos rugsėjo 30 dieną.
Jis teigė, kad sąmata apima tokius dalykus kaip kariškių atlyginimai, taip pat eksploatavimo ir priežiūros išlaidos.
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D. Durbino paklaustas, ar dėl besitęsiančių kovų išlaidos ateinančiais mėnesiais gali dar labiau padidėti, P. Hegsethas teigė, kad dalis 37,5 mlrd. dolerių sąmatos jau apima numatomas išlaidas iki rugsėjo pabaigos.
P. Hegsethas pasinaudojo posėdžiu, kad paspaustų Kongresą patvirtinti 67 mlrd. dolerių papildomo gynybos finansavimo prašymą, ir teigė, kad šie pinigai padės palaikyti karinę parengtį, pakeisti konflikte naudojamą įrangą ir paspartinti investicijas į šaudmenis bei naujas ginklų sistemas.
P. Hegsethas sakė, kad papildomas prašymas skirtas skubiam finansavimui gauti ir nepakeis įprasto bazinio gynybos biudžeto. Jis teigė, kad jo tikslas – 1,5 trln. dolerių gynybos biudžetas 2026 finansiniais metais.
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