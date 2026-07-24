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Karas Ukrainoje. Ukraina ir vėl galingai smogė „Wildberries“: dronai skriejo į Sankt Peterburgą ir Krymą (1)

2026 m. liepos 24 d. 07:35
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Nuo trečiadienio lavai nebeatplaukia į Ukrainos jūrų uostus dėl saugumo padėties, Ukrainos vyriausybė rengia priemones stabiliam eksportui užtikrinti, sakė Ukrainos žemės ūkio ministras Tarasas Vysockis
Pasak jo, antradienį į Ukrainos uostus dar užsuko keturi ar penki laivai, tačiau nuo trečiadienio jų įplaukimai yra sustabdyti. Ministras teigė, kad Ukraina neįvedė jokių apribojimų, taip nusprendė laivų savininkai.
T. Vysockis sakė, kad stabilus jūrų koridoriaus veikimas yra nacionalinio saugumo klausimas, todėl vyriausybė ieško sprendimų, kurie galėtų padėti atnaujinti laivybą.

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Ministro teigimu, padėtis yra gana dinamiška, tad dar per anksti vertinti ilgalaikius padarinius eksportui. Jis paragino gamintojus neskubėti parduoti savo produkcijos, nebent būtų neatidėliotinas poreikis.
„Jei tai nėra kritiškai svarbu, mano rekomendacija bet kuriam gamintojui – neskubėti priimti sprendimų. Sandėliavimo pajėgumų pakanka ir mes galime sutalpinti numatomą pavasario derlių“, – pabrėžė T. Vysockis.
Nuo tada, kai pradėjo veikti Ukrainos jūrų koridorius, per Ukrainos jūrų uostus buvo pervežta daugiau nei 197 mln. tonų krovinių, įskaitant 117 mln. tonų grūdų.
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Pastaruoju metu Rusija puolė laivus, plaukiančius Juodosios jūros koridoriumi. Šios atakos blokuoja laivybą, dėl to Ukraina paprašė surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, apkaltinusi Rusiją tyčiniu ekonominiu ir humanitariniu teroru.
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