Šešių gyvybių pareikalavęs incidentas Vakarų Krante aštrina įtampą tarp Izraelio ir palestiniečių

Apie tai paskelbta po ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pokalbių su gynybos ministru Israeliu Katzu, generalinio štabo vadu Eyalu Maziru ir žvalgybos vadu Davidu Ziniu. Izraelyje prieš spalio pabaigoje vyksiančius parlamento rinkimus prasidėjo rinkimų kampanija. Joje saugumas yra viena pagrindinių temų.
Padėtis okupuotame Vakarų Krante paaštrėjo po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje surengtų žudynių ir dėl to kilusio Gazos karo. Palestiniečių sveikatos ministerijos duomenimis, nuo tada Vakarų Krante per Izraelio karines operacijas, ginkluotus susirėmimus ir pačių palestiniečių išpuolius žuvo apie 1,1 tūkst. palestiniečių. Tačiau sustiprėjo ir radikalių Izraelio naujakurių smurtas prieš palestiniečius. Kariuomenė vis sulaukia kaltinimų, kad nepakankami ryžtingai kovoja su tokiais užpuolikais.
Izraelio kariuomenės ir palestiniečių institucijų versijos dėl pastarojo ginkluoto incidento skiriasi.
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Palestiniečių sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai penki palestiniečiai, dar trys buvo sunkia sužeisti. Anot duomenų, ginkluoti Izraelio naujakuriai ryte užpuolė Telo kaimą netoli Nabluso Vakarų Kranto šiaurėje. Gyventojai esą gynėsi. Atskubėję kariai tada pradėjo šaudyti ir nužudė kelis palestiniečius. Tarp kaimo gyventojų buvo ir naujakurių, kurie nukentėjo nuo karių šūvių.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad žuvo ir vienas Izraelio pilietis. Izraelio kariuomenės atstovė tinkle „X“ pareiškė, kad netoli Izraelio Havat Gilado gyvenvietės buvo užpulti izraeliečiai žygeiviai. Užpuolikai esą atėmė ginklą iš apsaugos darbuotojo ir atidengė ugnį į izraeliečius. Į ligoninę buvo pristatyti keli sužeisti žmonės. Palestiniečiai vietoje tokią įvykių eigą pavadino pramanu.
Nepriklausomai patikrinti abiejų pusių duomenų kol kas nėra galimybės.
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Palestiniečių užsienio reikalų ministerija paragino tarptautinę bendruomenę imtis priemonių prieš Izraelio naujakurių smurtą, pavyzdžiui, sankcijų prieš gyvenvietes ir naujakurių aktyvistus bei prekių iš gyvenviečių boikoto.
Izraelis 1967 m. per Šešių dienų karą, be kita ko, užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Šiandien čia tarp 3 mln. palestiniečių gyvena apie 700 tūkst. Izraelio naujakurių. Palestiniečiai nori šių teritorijų savo valstybei su sostine Rytų Jeruzale.