Donaldas Trumpas prabilo apie trečią kadenciją

„Ši vieta iš tiesų yra didžiausia kada nors vienu metu susirinkusi žmonių, sergančių neapykantos Trumpui sindromu, grupė“, – žiniasklaidos renginyje „Waldorf Astoria“ viešbutyje Vašingtone pareiškė D. Trumpas.
80-metis iš pradžių kalbėjo gana taikiu tonu ir prisiminė ginkluoto vyro išpuolį, dėl kurio jį teko evakuoti iš pradinės vakarienės balandžio mėnesį.
„Šou turi tęstis“, – sakė D. Trumpas.
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Tačiau sakydamas kalbą, kuri dažnai buvo nerišli, jis greitai perėjo prie atakų prieš daugybę tariamų priešų ir pradėjo nuo žurnalistų, o vėliau nukreipė strėles prieš varžovus demokratus.
D. Trumpas prieš tai pakėlė rankas į viršų ir juokėsi, kai spaudė ranką „The Wall Street Journal“ komandai, kuri pirmoji paskelbė straipsnius apie jo ryšius su negarbę užsitraukusiu finansininku Jeffrey Epsteinu.
Tačiau vėliau jis juokavo, kad „tai nebuvo lengvas vakaras, visi šie apdovanojimai“, – taip D. Trumpas teigė po to, kai žurnalistai pelnė apdovanojimus už respublikono antrosios kadencijos nušvietimą.
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D. Trumpas taip pat atgaivino kalbas apie trečią kadenciją, kurią draudžia JAV konstitucija, nors jis primygtinai tvirtino, kad juokauja.
„Kaip ir mano kadencija, antras kartas visada geresnis. O trečias – dar geresnis“, – nurodė D. Trumpas ir pridūrė: „Aš tik juokauju.“
Vėliau jis dar labiau sustiprino savo poziciją ir išsitraukė raudoną kepuraitę su užrašu „Trump 2028“. Jis pareiškė, kad jam „malonu pranešti apie savo ketinimus – tai gana sensacinga žinia — savo ketinimus siekti ketvirtosios kadencijos Jungtinių Valstijų prezidento poste“.
Atrodo, kad didžiojoje D. Trumpo kalbos dalyje buvo pamėgdžiojami jo rinkimų kampanijos stiliaus mitingai, o prezidentas netgi juokaudamas kritikavo savo kalbų rašytojus, kuomet kai kurie sakiniai nesulaukdavo numatytos reakcijos.
Tačiau jis baigė valandą trukusią kalbą pažymėdamas, kad jaučia „didžiulę pagarbą“ susirinkusiems žurnalistams, ir kartu pridūrė: „Kai manęs nebebus, jūs visi bankrutuosite.“
Nesutarimai
D. Trumpas, kuriam tai buvo pirmoji Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė po daugelį metų trukusių nesutarimų su žiniasklaida, nurodė, kad planuoja dalyvauti ir kitais metais.
Jis grįžo taikant griežtesnes saugumo priemones, praėjus trims mėnesiams po to, kai dėl spėjamo pasikėsinimo nužudyti jis buvo chaotiškai evakuotas iš pradinio renginio – tada Vašingtono „Hilton“ viešbutyje buvo paleisti šūviai, o iškilminga vakarienė buvo atšaukta.
31-erių vyras iš Kalifornijos Cole‘as Allenas nepripažino savo kaltės dėl kaltinimų, įskaitant bandymą nužudyti prezidentą.
Šį kartą JAV saugumo tarnyba nerizikavo. Policija ir Nacionalinės gvardijos pareigūnai uždarė netoliese esančius kelius ir pastatė ilgą apsaugos užkardą, tačiau įeinantys svečiai buvo tikrinami tik paviršutiniškai.
Renginio vieta buvo pakeista iš „Hilton“ į buvusį D. Trumpo viešbutį „Waldorf Astoria“. Todėl, kaip tvirtino organizatoriai, vakarienė bus daug mažesnė ir „intymesnė“.
„Pabandykime dar kartą“, – sakė ankstesnei vakarienei vadovavusi CBS korespondentė, kadenciją baigianti Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos (WHCA) pirmininkė Weijia Jiang.
„Šįvakar mūsų žinutė tokia: mes grįžome. Mes nebūsime įbauginti. Mes neleisime, kad smurto aktas tartų paskutinį žodį“, – teigė ji.
Būsimasis WHCA pirmininkas Jacqui Heinrichas sakė, kad renginys kitais metais grįš į Vašingtono „Hilton“ viešbutį.
„Grėsmių vaizdas“
JAV slaptosios tarnybos direktorius Seanas Curranas buvo pastebėtas stovintis vestibiulyje ir stebintis atvykstančius svečius. Tai matė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Svečiai laukė ilgoje eilėje, kad atvykę galėtų parodyti QR kodą ir savo asmens dokumentą.
Be D. Trumpo kalbos, perkeltos vakarienės metu dar vyko mentalisto Ozo Pearlmano pasirodymas ir buvo atiduota duoklė slaptosios tarnybos agentui, kuris balandį padėjo sustabdyti įtariamą šaulį.
Slaptosios tarnybos vadovas S. Curranas stojo ginti saugumo priemonių pradiniame renginyje ir žurnalistams sakė, kad „sistema veikė“. Jis primygtinai tvirtino, kad balandžio mėnesį užkarda neleido spėjamam užpuolikui patekti į pagrindinę salę.
Tačiau S. Curranas, kuris buvo šalia D. Trumpo, kai žudiko kulka pataikė į respublikono ausį 2024 m. rinkimų kampanijos mitinge, nurodė, kad dabartinės grėsmės aukščiausiems JAV pareigūnams yra „neįtikėtinai didelės“.
„Grėsmių vaizdas ir aplinka yra plačiausi, kokius kada nors esu matęs“, – pridūrė S. Curranas.
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