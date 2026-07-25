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Iranas teigia sustabdęs keturis laivus, bandžiusius perplaukti Hornuzo sąsiaurį

2026 m. liepos 25 d. 15:46
Irano Revoliucinė gvardija šeštadienį pareiškė, kad jos pajėgos per pastarąsias 24 valandas sustabdė keturis laivus, bandžiusius perplaukti strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį.
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„IRGC kariniam jūrų laivynui paleidus įspėjamuosius šūvius, per pastarąsias 24 valandas buvo sustabdyti keturi laivai, kurie ketino perplaukti pietinę Hormuzo sąsiaurio dalį neteisėtu ir nesaugiu maršrutu“, – pareiškime, kurį citavo valstybinė televizija, tvirtino gvardiečiai ir kartu pridūrė, kad šie laivai „pakeitė kursą“.
Pastarosiomis savaitėmis Iranas atakavo tanklaivius, kurie, siekdami kirsti sąsiaurį, plaukė maršrutu palei Omano pakrantę, taip bandydamas priversti laivus naudotis būtent jo vandenimis ir sumokėti už saugų judėjimą.
IranasLaivaiHormūzo sąsiauris
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