Karas Ukrainoje. Rusijoje – masinė ukrainiečių dronų ataka, bombonešių bazėje – mįslingas gaisras

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė „Suspilne“ šaltiniai diplomatiniuose sluoksniuose.
„Volodymyro Zelenskio vizitas JAV numatytas liepos 28 d. Kelionės metu Ukrainos prezidentas dalyvaus senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse ir tiesiogiai susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu“, – sakoma pranešime.
Tuo tarpu Rusijos pajamos iš naftos ir dujų liepos mėnesį, palyginti su praėjusiais metais, turėtų išaugti 60 proc., rodo „Reuters“ skaičiavimai.
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Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra.
Rusijos finansų ministerija liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 m. rugpjūčio 5 d.
Planuojama, kad 2026 m. federalinio biudžeto pajamos iš naftos ir dujų sektoriaus turėtų siekti 8,9 trln. rublių (apie 100 mlrd. eurų) .
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Tikimasi, kad bendros biudžeto pajamos sieks 40,3 trln. rublių (450 mlrd. eurų). Biudžeto pajamos iš naftos ir dujų 2025 m. sumažėjo 24 proc. iki 8,48 trln. rublių (95 mlrd. eurų) – tai mažiausias skaičius nuo 2020 m.
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