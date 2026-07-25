PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Rusijoje – masinė ukrainiečių dronų ataka, bombonešių bazėje – mįslingas gaisras

2026 m. liepos 25 d. 09:05
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (65)
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė „Suspilne“ šaltiniai diplomatiniuose sluoksniuose.
„Volodymyro Zelenskio vizitas JAV numatytas liepos 28 d. Kelionės metu Ukrainos prezidentas dalyvaus senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse ir tiesiogiai susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu“, – sakoma pranešime.
Tuo tarpu Rusijos pajamos iš naftos ir dujų liepos mėnesį, palyginti su praėjusiais metais, turėtų išaugti 60 proc., rodo „Reuters“ skaičiavimai.

Netoli istorinio Sankt Peterburgo – Ukrainos dronų ataka: smogė į prekybos milžinės sandėlius

Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra.
Rusijos finansų ministerija liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 m. rugpjūčio 5 d.
Planuojama, kad 2026 m. federalinio biudžeto pajamos iš naftos ir dujų sektoriaus turėtų siekti 8,9 trln. rublių (apie 100 mlrd. eurų) .
Susiję straipsniai
Po vadovybės permainų  – V. Zelenskio pareiškimas

Po vadovybės permainų  – V. Zelenskio pareiškimas (1)

JAV ekspertai skelbia: tai, kas vyksta Ukrainoje, nulems viso pasaulio ateitį

JAV ekspertai skelbia: tai, kas vyksta Ukrainoje, nulems viso pasaulio ateitį (6)

Dar vienas smūgis: prie Maskvos sudužo naujausias Rusijos naikintuvas

Dar vienas smūgis: prie Maskvos sudužo naujausias Rusijos naikintuvas (2)

Tikimasi, kad bendros biudžeto pajamos sieks 40,3 trln. rublių (450 mlrd. eurų). Biudžeto pajamos iš naftos ir dujų 2025 m. sumažėjo 24 proc. iki 8,48 trln. rublių (95 mlrd. eurų) – tai mažiausias skaičius nuo 2020 m.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
RusijaUkrainaKijevas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.