Per Rusijos smūgį privačiam rengimo centrui žuvo 10 žmonių, jauniausiam iš jų buvo vos 19 metų. Dar apie 100 žmonių buvo sužeisti.
Jo teigimu, tyrimo duomenimis, „viena iš ginklininkų asociacijų, negavusi jokio karinės vadovybės, srities ir rajono karinių administracijų bei kitų įgaliotų institucijų leidimo, surengė didelio masto renginį, kuriame dalyvavo kariškiai, valstybės institucijų atstovai, tarptautiniai partneriai ir verslo atstovai“.
Renginio programoje, be kita ko, buvo numatyta oro gynybos įrangos demonstracija.
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„Į atvirą renginio vietą buvo pakviesta daugiau kaip 300 žmonių. Artimiausia slėptuvė, kurios plotas siekė vos 34 kvadratinius metrus, buvo maždaug už 100 metrų nuo renginio vietos. Tai reiškia, kad šimtai žmonių nuo pat pradžių buvo akivaizdžiai nesaugioje situacijoje“, – pažymėjo R. Kravčenka.
Anot jo, kvietimai į renginį buvo išsiųsti prieš devynias dienas, o tiksli vieta ir laikas paskelbti likus 24 valandoms iki jo pradžios.
„Tyrimas aiškinasi, ar šie veiksmai galėjo sudaryti priešui galimybę pasirengti tiksliniam smūgiui. Pagrindinis renginio organizatorius buvo sulaikytas. Jam pareikšti įtarimai pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 367 straipsnio 3 dalį“, – sakė R. Kravčenka.
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Jis pabrėžė, kad artimiausiu metu teismas spręs dėl įtariamajam taikytinos kardomosios priemonės. Šiuo metu įtariamasis, patyręs nesunkius sužalojimus, saugomas pareigūnų gydymo įstaigoje.
„Asociacijos biure ir asmenų, galimai prisidėjusių prie šio renginio organizavimo, gyvenamosiose vietose buvo skubiai atliktos kratos. Taip pat bus atskirai įvertinti visų pareigūnų veiksmai ar neveikimas, jei jie pagal savo pareigas privalėjo reaguoti į galimas grėsmes“, – rašė pareigūnas.
Jis pridūrė, kad prokuratūra tikrins institucijų veiksmus – ar buvo tinkamai stebima saugumo situacija, laiku nustatytos ir įvertintos galimos grėsmės, imtasi įstatymų numatytų reagavimo priemonių ir ar atsakingų pareigūnų veiksmai arba neveikimas galėjo turėti įtakos įvykių eigai.
Gynybos bendrovės „First Contact“ įkūrėjas Valerijus Borovikas pareiškė, kad priešas į parodos vietą greičiausiai smogė tyčia.
„Labiausiai tikėtina, kad smūgis buvo nukreiptas į konkretų renginį. Deja, turime aukų ir didelių sugriovimų“, – sakė jis.
Lenkijos leidinys „Defence24“ pranešė, kad tarp Rusijos atakos prieš ginkluotės parodą aukų buvo ir vienos Lenkijos įmonės darbuotojas.
Pasak žurnalistų, jis nebuvo Lenkijos pilietis. Be to, remiantis jų turima Lenkijos užsienio reikalų ministerijos informacija, tarp nukentėjusiųjų buvo asmenų, kuriems prireikė konsulinės pagalbos.