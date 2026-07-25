Rumunija per dvi dienas numušė antrą droną

Ši sieną su Ukraina turinti NATO narė nuo 2022 m. dažnai fiksuoja dronų įsiveržimus, taip pat sudužimus.
Jos pajėgos penktadienį maždaug už 144 km nuo Bukarešto pirmą kartą numušė droną.
Kariuomenė šeštadienį 8.34 val. (vietos ir Lietuvos laiku) numušė dar vieną skraidyklę, kuri „neteisėtai įskrido į Rumunijos oro erdvę“, paskelbė gynybos ministras Radu Miruta.
Pateikė daugiau informacijos apie Rumunijoje numuštą droną
Ji buvo numušta už 9,6 km į vakarus nuo Sfintu Georgės Dunojaus deltoje, netoli Ukrainos sienos, pridūrė jis.
„Nacionalinės gynybos ministerijos radarai pastebėjo, kaip dronas 8.22 val įskrido į mūsų oro erdvę, o po kelių minučių jį numušė Rumunijos naikintuvas F-16“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė jis.
Nuo karo prieš Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai į Rumunijos teritoriją buvo užfiksuoti dešimtis kartų.
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Gegužės mėnesį vienas dronas rėžėsi į daugiabutį, buvo sužeisti du žmonės. NATO ir Europos Sąjunga pasmerkė šį incidentą, apkaltino Rusiją ir perspėjo dėl tolesnių įsiveržimų.
2025 m. Rumunijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį šaliai numušti jos oro erdvę pažeidžiančius dronus.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen penktadienį platformoje „X“ pareiškė, kad „gynybos ir atgrasymo stiprinimas palei mūsų rytinę sieną išlieka pagrindiniu prioritetu“, ir pagyrė Rumunijos kariuomenę.
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