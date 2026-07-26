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Karas Ukrainoje. Rusija atakavo Kyjivą dronais ir raketomis: sostinės rajonai paskendo liepsnose

2026 m. liepos 26 d. 08:38
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Rusijos ekonomika patiria vis didesnį spaudimą, nes karo prieš Ukrainą finansavimo išlaidos toliau auga.
„Politico“ duomenimis, vienas iš naujausių įtampos požymių yra Finansų ministerijos, kuri privalo rinkti lėšas karui, ir didžiausių Rusijos bankų, kurie reikalauja vis didesnių palūkanų normų jam finansuoti, konfrontacija.
Visų pirma, Finansų ministerija neseniai paskelbė apie obligacijų pardavimo sustabdymą po to, kai virtinė aukcionų nepritraukė pirkėjų.

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Leidinyje pažymėta, kad vyriausybės obligacijų pajamingumas šiuo metu svyruoja nuo 13 proc. iki 17 proc. ir gali sumažėti, jei Rusijos centrinis bankas sumažins pagrindinę palūkanų normą. Šiuo metu pagrindinė palūkanų norma yra 14,25 proc.
Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjunga, didžiausia šalies verslo lobistų grupė, perspėjo apie „rudens nemokumo“ bangą, jei centrinis bankas nesumažins palūkanų normų. Įmonių bankrotų skaičius per pirmuosius šešis mėnesius jau išaugo beveik 11 proc.
Pasak Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų instituto analitiko Janio Kluge, Kremlius anksčiau planavo šiais metais sumažinti karines išlaidas, tačiau vietoj to jos smarkiai padidėjo ir antrąjį ketvirtį sudarė beveik pusę vyriausybės išlaidų.
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J.Kluge teigė, kad obligacijų rinkos aklavietė nepranašauja kracho, tačiau atitinka kitus įtampos Rusijos finansų rinkose požymius. Visų pirma, pagrindinis Rusijos naftos akcijų indeksas per pastaruosius du mėnesius krito 30 proc. dėl Ukrainos dronų atakų naftos perdirbimo gamyklose.
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