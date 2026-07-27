Karas Ukrainoje. Kremliuje – vis daugiau nerimo: įvardijo reikšmingus ženklus

Europos Sąjunga (ES) leis valstybių narių sostinėms parduoti iš Rusijos „šešėlinio laivyno“ konfiskuotą naftą rašo leidinys „Euractiv“.
Europos Komisijos pareigūnai patvirtino, kad į naują sankcijų paketą Rusijai bus įtraukta nuostata, leidžianti valstybėms narėms parduoti žalią naftą ir kitas prekes, konfiskuotas iš tanklaivių, priklausančių vadinamajam Kremliaus „šešėliniam laivynui“.
Rusija šį laivyną naudoja siekdama apeiti G7 nustatytus naftos kainų apribojimus. Tokie konfiskavimai vyksta vis dažniau, Briuselyje žurnalistams sakė vienas ES pareigūnas.
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„Klausimas buvo, ką daryti su kroviniu ir prekėmis. Kaip galite įsivaizduoti, tai labai vertinga“, – sakė jis.
Nors nafta yra pelningiausias Rusijos eksporto produktas, ši politika reiškia, kad konfiskuoti parduoti taip pat gali būti leidžiama ir kitus krovinius, pavyzdžiui, grūdus.
Naujuoju sankcijų paketu Briuselis siekia apriboti Rusijos energijos eksportą ir taip atimti iš Kremliaus galimybę finansuoti karą prieš Ukrainą.
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Kovo mėnesį Belgija Šiaurės jūroje sulaikė laivą, kuris, kaip manoma, priklausė Rusijos „šešėliniam laivynui“. Tanklaivis gabeno apie 330 tūkst. barelių naftos, kurios vertė pagal tuo metu galiojusias rinkos kainas siekė iki 26 mln. JAV dolerių.
Liepos pradžioje „Urals“ rūšies nafta kainavo apie 50 JAV dolerių už barelį, tačiau po naujo JAV ir Irano konflikto paaštrėjimo jos kaina pakilo iki 80 JAV dolerių už barelį.
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