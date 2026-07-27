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Saudo Arabija praneša apie dronų atakas, nukreiptas prieš naftos objektus ir Rijadą

2026 m. liepos 27 d. 17:32
Saudo Arabija pirmadienį pranešė, kad perėmė ir sunaikino kelis dronus, kurie, kaip skelbiama, buvo nukreipti į naftos objektus šalies Rytų provincijoje, taip pat į sostinę Rijadą.
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Šias atakas surengė „Irano remiamos teroristinės grupuotės“, veikiančios Irako teritorijoje, teigė Saudo Arabijos gynybos ministerijos atstovas spaudai Turki al-Maliki. Jis pabrėžė, kad Saudo Arabija turi teisę ginti save ir savo objektus. Karalystė taip pat pasilieka teisę atsakyti „tinkamu metu ir tinkamoje vietoje“.
Ministerija kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie galimą žalą ar aukas. Atsakomybės už ataką kol kas neprisiėmė jokia Irako grupuotė. Vyriausybė Bagdade taip pat kol kas nekomentavo.
Užsienio reikalų ministerija Rijade pasmerkė šia ataką ir paragino Irako vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad Irako teritorija nebūtų naudojama kaip tramplinas išpuoliams.

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Netrukus po to Jemeno husiai prisiėmė atsakomybę už dronų atakas prieš kelis naftos infrastruktūros taikinius Saudo Arabijoje. Husiai pareiškė, kad taikiniai buvo „jautrūs taškai“ žalios naftos tiekimo ir gabenimo iš rytinės šalies dalies į Raudonosios jūros uostamiestį Janbu procese.
Pranešama, kad šia ataka buvo reaguojama į Saudo Arabijos dronų įsiveržimą į Jemeno oro erdvę. Nepriklausomai patikrinti šių teiginių nebuvo galimybės.
Dar šeštadienį husiai prisiėmė atsakomybę už ataką prieš Saudo Arabiją po šios smūgių į jų pozicijas. Skelbta, kad dešimtys raketų ir dronų atakavo objektus, priklausančius valstybinei naftos bendrovei „Saudi Aramco“.
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Pirmosiomis Irano karo savaitėmis Saudo Arabija buvo ne kartą apšaudyta. Su išpuoliais buvo siejamos tiek proiranietiškos grupuotės Irake, tiek pats Iranas.
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