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B. Netanyahu vyksta į JAV susitikti su D. Trumpu

2026 m. liepos 28 d. 10:13
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu – tai bus pirmasis jų susitikimas nuo Irano karo, dėl kurio jie viešai nesutaria, pradžios.
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Pastaraisiais mėnesiais B. Netanyahu ir D. Trumpo santykiai kartais atrodė įtempti, tačiau abu stengėsi švelninti toną.
Antradienio susitikime, manoma, daugiausiai bus kalbama apie karą, kuris prasidėjo JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje, o Vašingtonas teigia norintis suteikti šansą deryboms.
Izraelis nedalyvauja naujausiuose JAV ir Irano karo veiksmuose, kurie įsiplieskė anksčiau šį mėnesį, žlugus balandžio mėnesio paliauboms.

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Antradienio susitikimas bus aštuntasis šių lyderių susitikimas nuo praėjusių metų, kai D. Trumpas grįžo į prezidento postą, taip pat pirmasis jų asmeninis susitikimas nuo karo pradžios.
„Tai didžiulė privilegija, tačiau kartu ir didžiulė atsakomybė“, – sakė B. Netanyahu prieš išvykdamas iš Izraelio pirmadienį.
„Aptarsime visus darbotvarkėje esančius klausimus, pirmiausia – Iraną. Žinoma, mūsų tikslas – užtikrinti savo saugumą ir išplėsti mus supantį taikos ratą“, – pridūrė jis.
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Abiejų lyderių santykiai pasiekė žemiausią tašką balandžio mėnesį, per derybas dėl paliaubų, kai D. Trumpas išplūdo savo Izraelio sąjungininką necenzūriniais žodžiais.
Vėliau D. Trumpas per interviu pavadino B. Netanjahu „labai sudėtingu žmogumi“.
B. Netanyahu tokius pokalbius vertino kaip „taktinius nesutarimus“, teigdamas, kad jie vis dėlto sutaria dėl karo tikslų.
Antradienį lyderiai turėtų aptarti praėjusį mėnesį Izraelio ir Libano pasirašyto JAV remiamo pagrindų susitarimo įgyvendinimą, nes jo taikymas praktikoje kelia sunkumų.
Taip pat tikimasi, kad derybose bus paliesta Gazos tema, nes diplomatinės pastangos, skirtos pradėti nuniokotos Palestinos teritorijos atstatymą, yra sustojusios.
Praėjus beveik trejiems metams nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios, humanitarinė padėtis Gazos Ruože tebėra kritiška, o Izraelis toliau reguliariai atakuoja žmones, kuriuos kariuomenė laiko kovotojais.
IzraelisBenjaminas NetanyahuDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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