V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina tikisi 300 raketų-perėmėjų gauti iki žiemos, nes jų atsargos šalyje beveik išseko. Pasak jo, jeigu ši problema nebus išspręsta iki žiemos, Rusijos raketų smūgiai gali sunaikinti Ukrainos elektrines, palikti milijonus ukrainiečių be šildymo ir sukelti humanitarinę katastrofą.
Ukrainos vadovas taip pat nurodė, kad per antradienį vykusį susitikimą D. Trumpas sutiko tęsti darbą dėl licencijų, kurios leistų Ukrainai gaminti „Patriot“ raketas.
Po vizito Baltuosiuose rūmuose V. Zelenskis susitiko su raketas „Patriot“ gaminančių bendrovių „Lockheed Martin“ ir „Raytheon“ atstovais, kad aptartų šį klausimą.
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Tačiau net ir gavus licencijas, dideliam raketų kiekiui pagaminti reikėtų nuo vienų iki penkerių metų. V. Zelenskis pabrėžė, kad toks terminas Ukrainai netinka.
„Mums „Patriot“ reikėjo dar vakar“, – pareiškė V. Zelenskis. Jis pridūrė, kad per kiekvieną didelio masto smūgį Rusija prieš Ukrainą panaudoja nuo 30 iki 40 balistinių raketų, o per mėnesį surengiamos nuo trijų iki penkių tokių atakų.
Pasak Ukrainos vadovo, D. Trumpas pažadėjo pamėginti padėti, tačiau kartu leido suprasti, kad tai bus sudėtinga, nes šių raketų reikia kare su Iranu.
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V. Zelenskis pabrėžė, kad mainais į „Patriot“ raketas-perėmėjas Ukraina pasirengusi pasidalyti su JAV bet kokiomis jai reikalingomis karinėmis technologijomis ar patirtimi.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad su JAV gynybos bendrovėmis aptarė galimybę modifikuoti Ukrainoje pagamintas balistines raketas ir paversti jas priešraketiniais perėmėjais, kurių galimybės būtų panašios į „Patriot“ raketų.
„Tai būtų greičiau ir pigiau“, – sakė V. Zelenskis.
Volodymyras ZelenskisVladimiras PutinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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