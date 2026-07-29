Kinija neigia ketinanti tiekti ginklų Iranui

Prieš tai naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojamų priešlėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos.
Šios sistemos Iranui atsieis 60–70 mln. dolerių (apie 53–61 mln. eurų), teigiama žiniasklaidos pranešime. Sandoris esą sudarytas su viena Honkonge įsikūrusia įmone, kuri veikė kaip tarpininkė tarp Irano ir Kinijos tekėjų.
Kinija laikoma svarbia Irano sąjungininke. Nuo JAV atakų pradžios vasario pabaigoje Pekinas vis reikalavo nutraukti smūgius ir pabrėžė, kad pasisako už taikų konflikto sprendimą. Kinija prieš karą buvo didžiausia Irano naftos importuotoja. Naftos pardavimas vyriausybei Teherane yra svarbiausias pajamų šaltinis.